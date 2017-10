Zo stel je gespleten haarpunten zo lang mogelijk uit

Als je je haar wil laten groeien, is niets zo irritant als wéér een gespleten haarpunt ontdekken. Een bezoekje aan de kapper is wel het laatste wat op je to do-list staat, want hé, je moet er niet aan denken dat er een stuk van af moet, toch?

Zijn je haarpunten eenmaal gespleten, dan kun je ze helaas niet herstellen. Er zijn haarproducten die een tijdelijke oplossing bieden, maar je kunt er natuurlijk ook wat aan doen om gespleten haarpunten zo lang mogelijk uit te stellen.

Oorzaak-gevolg

Voordat je maatregelen gaat nemen, is het belangrijk dat je achterhaalt wat de oorzaak van je gespleten haarpunten is. Gebruik je bijvoorbeeld vaak een stijl- of krultang, verf je je haar regelmatig of ga je niet voorzichtig genoeg om met je borstel? Probeer hier dan in de eerste plaats verandering in te brengen.

Goede shampoo

Pak niet zomaar een shampoo uit het schap, maar check eerst of-ie ook bij jouw haartype past. Gebruik er daarnaast niet te veel van; je hoeft echt geen handvol te gebruiken om je lange lokken te wassen. Vergeet niet een conditioner te gebruiken (eens per week een masker gebruiken is ook een goed idee) en gebruik een beschermende spray voordat je aan de slag gaat met een föhn of stijltang.

Nat haar: handle with care

Je haar is op z’n kwetsbaarst wanneer het nat is. Daarom is het niet verstandig om het hardhandig droog te wrijven met je handdoek; in plaats daarvan is het beter om te deppen. Om het borstelen makkelijker te maken, kun je een vooraf een anti-klit spray gebruiken. Het beste is om producten met keratine te gebruiken. Dit is een van de belangrijkste bouwstenen voor je haar.

Borstel voorzichtig

Ook als je haar niet nat is, moet je voorzichtig te werk gaan wanneer je de borstel erbij pakt. Begin onderaan met borstelen en werk met korte bewegingen naar boven toe. Zo voorkom je dat je hard moet trekken, waardoor je lokken minder snel zullen afbreken.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Gva.nl, Esthetichealth.nl | Beeld iStock