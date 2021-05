Gespot: Jennifer Lopez en Ben Affleck gingen samen op vakantie

Oude liefde roest niet. Dat blijkt wel weer nu de ex-tortelduifjes Jennifer Lopez en Ben Affleck zijn gespot in de Amerikaanse staat Montana.

Samen alleen

Terwijl huwelijk van het koppel 17 jaar geleden stukliep, lijken de twee elkaar sinds kort weer gevonden te hebben. Zo werden ze gespot op 2 mei tijdens het VAX LIVE concert in Los Angeles, een concert waarbij gevierd wordt dat mensen kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Daarna gingen Jennifer en Ben samen naar de Yellowstone Club in Montana. Daar verbleven ze samen voor een week, melden bronnen aan E! News.

Break-up

Jen en Ben waren in de periode van 2002 tot 2004 samen. Nadat ze samen in de film Gigli speelde, begonnen ze elkaar te daten. De twee waren zó verliefd dat er zelfs een huwelijk op de planning stond. Toch werd die witte jurk nooit werkelijkheid voor Lopez, want een aantal dagen voor de bruiloft, werd het feest van de baan geschoven.

Huwelijk

Even leek het alsof we Jennifer na een aantal jaren tóch naar het altaar zouden zien lopen. De zangeres was verloofd met Alex Rodriquez, maar die verloving was van korte duur. Vorige maand bracht het koppel een statement dat hun relatie over en uit is: ‘We hebben ons gerealiseerd dat we beter zijn als vrienden en kijken ernaar uit om dat te blijven’.

Daten

Nu de twee oude geliefdes beide single zijn, laten ze er geen gras over groeien. ‘Ze hebben door de jaren heen hier en daar contact gehad’, meldt een bron aan E! News. ‘Ben nam contact met haar op om te zien hoe het met haar ging en ze hebben de afgelopen maand een paar keer samen gegeten. Het is normaal tussen hen en de chemie is onwerkelijk. Ze gingen verder waar ze gebleven waren en genieten van elkaars gezelschap nu.’

Bron: Eonline, ELLE | Beeld: GettyImages