Gespot: ook Kate Hudson scheert haar hoofd kaal

Na Cara Delevingne en Kirsten Stewart heeft ook Kate Hudson haar lange lokken ingeruild voor een kort koppie.

Er circuleren sinds woensdag foto’s op het internet waarop Kate te zien is zonder haar herkenbare blonde lokken.

Kate Hudson Shaves Her Head for New Movie Role with Sia https://t.co/XYY9p9VIv9 pic.twitter.com/0tJjNZlhZU — Sarcastard (@sarcastard1) 26 juli 2017

Onlangs plaatste de actrice nog een foto op Instagram van zichzelf, maar daar verbergt ze haar hoofd met bloemen.

Saturday Snuggles ☀️ Een bericht gedeeld door Kate Hudson (@katehudson) op 22 Jul 2017 om 8:35 PDT

De 38-jarige actrice heeft haar coupe niet zomaar ingeruild. Kate speelt namelijk een rol in de film Sister, over het leven van zangeres Sia. Over de film zelf is nog weinig bekend, maar er is een grote kans dat het een musicalfilm zal zijn.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld ANP