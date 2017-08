Gespot op Instagram: de glittertong is de nieuwste bizarre beautytrend

Zo nu en dan duiken er op Instagram zeer opmerkelijke beautytrends op. Deze keer is het de glittertong. Ja, je leest het goed: je tong vol met glitters.

Deze trend werd per ongeluk ‘ontdekt’ door beautyvlogger en visagist Jacinta Vukovic. Zij wilde haar lippen versieren met glitter, toen er per ongeluk ook wat op haar tong terecht kwam. ‘Waarom niet?’ moet ze gedacht hebben en ze bepoederde haar tong met glitter. Waarom kunnen wij niet verklaren, maar het werd direct opgepikt en een nieuwe trend werd geboren.

Erg praktisch en gezond is het niet om je tong te bedekken in glitter. Of het mooi is, dat laten we even aan jou.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Refinery29 | Beeld Instagram