Na bijna anderhalve maand vastgezeten te hebben in Marrakesh is Anouk (44) weer bij haar geliefde Dominique en kinderen. Haar thuiskomst levert in ieder geval een mooi filmpje op, want de reactie van Dominique is echt goud.

Begin maart vloog de zangeres naar de Marokkaanse stad om in alle rust te werken aan nieuwe muziek, maar in verband met het coronavirus heeft ze haar terugkeer behoorlijk uit moeten stellen. Tot nu, zo heeft de blondine laten weten met een geweldige video op Instagram.

Anouk weer thuis

In het filmpje is te zien hoe Anouk haar eigen huis binnensluipt en meteen doorloopt naar de slaapkamer, waar Dominique rustig ligt te slapen. Het enige wat hij dan ook uit kan brengen wanneer ze hem wakker maakt, is meermaals “what the fuck?!”. Of hij blij is om zijn vriendin weer te zien? “Ja!”, roept hij duidelijk opgelucht uit.

Verrassing

“Gelukkig weer thuis (niks gezegd thuis, zei dat mn tel kapot was). Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef me maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen”, schrijft Anouk bij de video op social media. “Ik hoop dan ook dat iedereen die nog vastzit zo snel mogelijk weer naar huis kan komen.”

Repatriëringsvlucht

De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko landde maandag rond 00.30 uur op luchthaven Schiphol. In het toestel zaten zo’n driehonderd passagiers. De groep was samengesteld op basis van urgentie. In het Noord-Afrikaanse land zitten zo’n 3000 Nederlanders die door de coronacrisis niet terug kunnen.

De moeilijkste beslissing ooit

Op 18 maart besloot Anouk, die zwaar astmatisch is, om in Marokko te blijven, in plaats van terug te reizen naar haar kinderen en geliefde in Nederland. Die knoop doorhakken noemde ze de “moeilijkste beslissing ooit”. Geëmotioneerd liet ze in een video weten: “Ik heb overlegd met mijn longarts. Zij zei dat ik beter niet in lange rijen moet staan en in een ruimte moet zitten met andere mensen, zoals in een vliegtuig. Ik ben gewoon zo bang dat ik het oppak en meeneem naar huis. Dit is echt een groot dilemma. Ik wil gaan, maar ik vind het een te groot risico.”

Groot gezin

Thuis hebben haar vriend Dominique en Anouk’s kinderen met smart op haar terugkeer gewacht. Samen hebben Anouk en Dominique een dochter: Jelizah Rose (3), geboren in 2016. In totaal heeft de zangeres zes kinderen. De eerste drie – Benjahmin Kingsley (18), Elijah Jeremiah (16) en Phoenix Ray (14) – kreeg ze met Remon Stotijn, met wie ze acht jaar samen was. Daarna zette Anouk een kind op de wereld met rapper Unorthadox, genaamd Jesiah Dox (10). Haar zoon Sion Jethro (5) kreeg ze met Seraino Dalgliesh.

