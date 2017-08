Get the look: zo voeg je shine toe aan je casual outfit

Tegen een mooie en stijlvolle casual look zeggen wij natuurlijk geen nee. Maar soms is het simpelweg nóg leuker om je dagelijkse kledingstukken te mix & matchen met een feestelijk item. Hoe je dat voor je moet zien? Nou, bijvoorbeeld met een heerlijk sprankelende rok!

En dan nu de brandende vraag: hoe draag je een shiny en ietwat glinsterende rok nu op een goede manier, zónder dat mensen denken dat jij je NYE-outfit al uit de kast hebt getrokken? StyleToday helpt je met alle liefde.

Degene die van mening is dat jij je party proof rok alleen voor een feestje tevoorschijn kunt toveren, heeft het mooi mis. Want combineer ‘m maar eens met een tof wit T-shirt en een paar nonchalante, witte sneakers aan je voeten. Lekker casual; perfect voor een dagje slenteren door de stad en zelfs op werk (oké, dit geldt natuurlijk niet voor iedereen!) kom je er nog prima mee weg. Hebberig geworden? It’s okay, je shopt de soortgelijke items gewoon in onze shop. Spend that money!

Shine baby, shine!