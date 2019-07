Getver: hierom word je ziek na een festival

Met een slordige 1275 festivals in Nederland en België – dit feitje hebben we even gegoogeld – is de kans groot dat je in een jaar wel een paar keer een festivalterrein bezoekt. Ben je weleens ziek teruggekomen? Dat komt niet alleen door slaapgebrek of teveel alcohol. Maar wees gewaarschuwd als je verder leest, echt ‘lekker’ gaat het niet worden.

Studenten aan de universiteit gaan komend weekend tijdens het Zwarte Cross festival onderzoeken hoe vies de handen van diens bezoekers zijn. Want de belangrijkste oorzaak van het ziek worden na een festival ligt ‘m in het feit dat we er bacteriën opdoen.

Zum Kotzen

Naomi Campbell zou zich er niet wagen (zie hier hoe zij obsessief haar plek in het vliegtuig ontsmet), want waar veel mensen zich ophopen, daar zijn veel bacteriën. En dé plek om bacteriën op te doen die je liever niet bij je draagt is, juist: op een openbaar toilet op een festival. Een deurknop aanraken is al genoeg om een bacterie op je handen te krijgen. Als ze daar blijven is dat niet zo erg, maar zodra je contact maakt met je mond komt er dus – lekker dit – poep-bacterie (ontlasting dus) in je mond. –Barf-. Daardoor kun je last krijgen van maag- en darmklachten.

Save yourself

De universiteit van Utrecht onderzoekt op Zwarte Cross hoeveel bacteriën de feestvierders aan hun handen hebben door ze een handschoen met vloeistof aan te trekken. Daarna wordt de vloeistof op kweek gezet om te zien of er bacteriën in groeien. De uitslag kan leiden tot adviezen aan festivalorganisaties voor betere hygiene, maar wij adviseren – en dit wil je waarschijnlijk zelf ook na het lezen van dit stuk – voortaan lekker een flesje desinfecterende handgel mee te nemen.

Bron: HLN.be | Beeld: Pexels