Als je al een coronavaccin in je bovenarm hebt zitten óf kunt aantonen dat je negatief getest bent op het coronavirus, gloort er zonlicht aan de horizon. Want dan kun je met een klein beetje geluk per mei in Griekenland vertoeven.

De Griekse minister van Toerisme streeft er namelijk naar om op 14 mei open te gaan voor gevaccineerde en geteste reizigers. DAt klinkt haast als te mooi om waar te zijn, maar is toch echt geen fabeltje. Halleluja.

Gevaccineerd of negatief getest

De Griekse minister vertelt in een statement op de Internationale Toerisme Beurs: ‘Toeristen zullen welkom zijn als ze ófwel gevaccineerd zijn ófwel antilichamen hebben ófwel negatief testen. Alle toeristen zullen willekeurig getest kunnen worden bij aankomst.’

Sneltesten

En da’s nog niet alles, want Griekenland wil het nóg aantrekkelijker maken om binnenkort het vliegtuig naar de zon te pakken. Ze bieden namelijk sneltesten aan, zodat je niet twee weken in quarantaine hoeft tot je de testuitslag hebt en direct kunt genieten van zon, zee, strand en cocktails. (De hemel, dus.)

Coronahotel

Het wordt zelfs nog mooier. Want als je pech hebt en toch besmet bent geraakt met het virus, worden de zorgkosten die daarbij komen kijken vergoed door de Griekse overheid. En je hoeft niet te verblijven in een steriel ziekenhuis, maar mag twee weken vertoeven in een waar ‘coronahotel’.

