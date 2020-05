Waarom iedereen (n)iets te zeggen heeft over een gewicht van Adele

Adele is na een roerige periode in haar leven behoorlijk wat kilo’s verloren. De zangeres deelde een prachtige foto van zichzelf op Instagram en daar had iedereen natuurlijk weer iets over te zeggen. Haar oud-trainer Pete Geracimo zag naast talloze lovende reacties ook berichten voorbij komen van mensen die vraagtekens plaatsten bij haar slanke postuur.

Hij noemt de ‘fatshamende’ reacties teleurstellend. Geracimo benadrukt op Instagram dat Adele zou zich nooit anders voordoen dan ze is. ‘Toen Adele en ik samen aan de slag gingen, draaide het nooit om heel slank worden. Het ging erom haar gezond te krijgen, bijvoorbeeld na haar zwangerschap.’

Negatieve reacties

De oud-trainer kan het niet verkroppen dat mensen een foutief beeld hebben over het gewichtsverlies van de Britse zangeres. Zo zou er gezegd worden dat Adele het niet op eigen kracht heeft gedaan en dat ze alleen maar af te zijn gevallen voor de verkoop van haar platen. ‘Deze metamorfose is niet voor de verkoop van albums, publiciteit of om een rolmodel te zijn. Ze doet het voor zichzelf en zoon Angelo’, aldus Geracimo.

‘Een beetje minder Adele’

De sportkenner is de negatieve reacties meer dan zat. ‘Ze heeft geen gewicht verloren om anderen een slecht gevoel te geven over zichzelf. Deze persoonlijke transformatie heeft niks met mij of jou te maken. Het gaat om Adele en hoe zij haar leven wil leiden. Ze is niet veranderd en nog steeds de Adele van wie we houden. Er is alleen een beetje minder van haar.’

Stop fatshaming

Dus wat als we nou afspreken dat we voortaan helemaal niets meer zeggen over het gewicht van iemand. Fatshaming is meer dan passé. Slank of niet slank: als iemand lekker in zijn of haar vel zit, wie zijn anderen dan om daar iets over te vinden of te zeggen?

