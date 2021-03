Het veelbesproken en bekritiseerde kinderprogramma ‘Gewoon bloot’ was gisteravond voor het eerst op televisie. Van te voren was de kritiek niet van de lucht: het zou neigen naar pedofilie en er werden zelfs Kamervragen over gesteld. Toch trok het programma gisteren 482.000 kijkers. Das niet voor de poes.

SGP-kamerlid Van der Staaij, DENK en Thierry Baudet spraken zich negatief uit over het programma en de presentator van de blootshow, Edson da Graça, kreeg zelfs doodsbedreigingen aan zijn adres. Gek eigenlijk, want de intentie van het programma is goed: kinderen laten zien dat bloot, je voelt ‘m al aankomen, ‘gewoon bloot’ is.

Waarschuwingen vooraf

De kinderen die bij de opnames aanwezig waren, mochten vragen stellen aan de blote mensen. En nee, dat ging niet over seks, want daar denken kinderen helemaal niet aan, zo liet de omroep eerder al weten. Bovendien werden de kinderen van te voren geïnstrueerd dat het nooit oké is als mensen zomaar hun kleding uittrekken waar jij bij bent en werd, voordat de kleren uitgingen, gevraagd of ze zich er nog steeds comfortabel bij voelden. Vervolgens mochten ze alle vragen stellen over het blote lijf.

Voorafgaand aan het programma kwam er een waarschuwing in beeld: ‘Over enkele minuten zijn in dit programma Blote. Lichamen. te zien.’ Na een korte introductie kwamen er vijf modellen binnen, twee mannen en drie vrouwen, allemaal nog gehuld in ochtendjas. Na vragen of wederzijdse kampen (de kinderen en de modellen) er oké mee waren dat zometeen de volwassenen naakt zijn, werden de basjassen op de grond gegooid.

Onzekerheden, scheergewoontes en trots zijn op je lijf

Het programma duurde een kwartiertje en de kinderen vroegen naar zenuwen, schaamte en scheergewoonten. Op de eerste vraag van de presentator: ‘Wat valt je meteen op?’, antwoordt een van de kinderen: ‘Ja nou, de vrouwen hebben tieten en de mannen hebben dozen.’ Duidelijke observatie. Ook vragen over scheergewoontes en onzekerheid kwamen aan bod. Zo wilde een van de mannen wel een grotere piemel, was een vrouw onzeker over haar buik en was er één vrouw die haar schaamhaar lekker liet staan. ‘Dat scheren geeft zoveel irritaties, vind ik het niet waard.’ Maar er is ook een vrouw die vertelt dat ze vroeger veel gepest is en er toen van overtuigd raakte dat het beter zou zijn als ze er niet was. Heftige en belangrijke onderwerpen.

Niet alleen onzekerheden, ook waar de mensen trots op zijn, kwam aan bod: een man was blij met z’n piemel, een vrouw met haar borsten, een vrouw met de lange ledematen. En, een jongen vroeg zich af of ‘ie het wel kon vragen, maar ook de enige besneden piemel werd onderwerp van gesprek.

Reacties op Gewoon Bloot

De reacties op ‘Gewoon Bloot’ waren over het algemeen positief en mensen vroegen zich af: waarom was er eigenlijk zoveel ophef over?

Ik vind Gewoon Bloot best een geinig en beetje ongemakkelijk programma. Heeft iets weg van rubriek Any Body van de Viva. Leuke vragen van kinderen ook, goede presentator. Absurd, die petitie van oa Denk om dit te verbieden. #gewoonbloot #ntr — Stine (@Stine__Jensen) March 21, 2021

Zelfs ik als Arabische vrouw met een Arabische dochter en zoon vind dit programma helemaal niet slecht gemaakt en zelfs informatief. Kinderen leren zo dat bloot helemaal niet met seks te maken heeft en dat er verschillende maten zijn #gewoonbloot — Amina Idrissi (@Amina4dr) March 21, 2021

Gewoon bloot. Mooi en integer gemaakt. Nuchtere kinderen, nuchtere volwassenen. Gewoon bloot dus. Meer niet. #gewoonbloot — Trijneke Stuit (@trijn73) March 21, 2021

Benieuwd naar het programma? Je kunt het hier terugkijken. En zoals een jochie aan het begin van het programma zei: ‘Iedereen is gewoon bloot. Alleen doen we er dingen overheen om het te bedekken.’ En zo is het maar net.

