Snel afgeleid? Déze gewoontes maken jou een stuk minder productief

Of je nou thuis, op kantoor of in een koffietentje werkt; écht productief zijn is soms een lastige opgave. Aan het begin van de week is je mailbox ontploft en er lijkt geen einde te komen aan die lijst met al die to do’s. We worden afgeleid door de kleinste dingetjes en dat lijkt vooral aan onze eigen gewoontes te liggen.

Hoewel we ons meestal niet bewust zijn van onze standaard gewoontes is het goed om deze toch eens onder de loep te nemen. De lente is in zicht en dat betekent dat die winterblues waardoor we zo slaperig worden ook weer bijna voorbij is. Voor die tijd kunnen we in elk geval beginnen om deze vast geroeste gewoontes alvast de deur te wijzen.

1. Multi-tasken

Eén van de meest voorkomende ‘verkeerde gewoontes’ is multi-tasken. Je hebt er je handen letterlijk vol aan, dus voor je productiviteit is het beter om je eerst te focussen op het een en wanneer je dat af hebt op het ander.

2. Continu je e-mail checken

Laat je niet meer leiden door je ontplofte mailbox. We besteden veel te veel tijd aan het lezen en beantwoorden van mailtjes in plaats van daadwerkelijk iets te doen. Elk nieuw binnengekomen mailtje zorgt ervoor dat je weer afgeleid raakt. Spreek dus met jezelf twee tijdstippen af dat je jouw mailbox doorloopt.

3. Niet ‘nee’ durven zeggen

Nee zeggen is lastig. Maar we kunnen wel stellen dat je niet teveel hooi op je vork kunt nemen. Om productief te werk te gaan moet je de focus kunnen leggen op het gene wat er écht toe doet.

4. Pauzeer

Een korte pauze of even een frisse neus halen kan ons een flinke boost geven. Je kunt je maximaal 90 minuten achter elkaar concentreren, dus zorg dat je na iedere anderhalf uur even 10 minuten pauze neemt. Zo werk je productief en blijft de werksfeer goed.

5. Te volle agenda

Maak een haalbare to do list. Een te volle agenda zorgt ervoor dat je je taken waarschijnlijk niet af krijgt. Dit levert onnodig stress op en zorgt ervoor dat je ontevreden naar huis gaat. Denk dus realistisch na over de haalbaarheid van je taken en deel het bijvoorbeeld op over de dagen in de week.

6. Social media

We zijn verslaafd aan onze telefoon, maar dat is misschien wel de grootste productiviteit killer. Zorg dat je jouw smartphone opbergt en je ook op je computer geen sociale media kanalen opent. Doe je telefoon in je tas en ook het nieuws lezen kan wel even wachten tot je break van tien minuutjes.

Bron: FemFem| Beeld: iStock