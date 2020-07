Kan Ghislaine Maxwell vandaag op borgtocht vrijkomen?

Gaat de 58-jarige Ghislaine Maxwell vandaag vrijkomen op borgtocht? Het is een optie die aanklagers koste wat het kost willen voorkomen. De handlanger van Jeffrey Epstein zou ‘extreem vluchtgevaarlijk’ zijn.

Ghislaine Maxwell, verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik door haar ex Jeffrey Epstein (1953-2019), wordt later vandaag voorgeleid. Daar wordt besproken of ze op borgtocht vrij kan komen.

Vluchtgevaarlijk

Haar advocaten willen dat ze tegen een borgsom van vijf miljoen dollar voorlopig vrijkomt vanwege het gevaar op een coronabesmetting in de gevangenis van New York. Daarnaast stellen haar juristen dat ze nooit zou hebben geprobeerd het land te verlaten, ook al heeft ze drie paspoorten (en hield ze zich langer dan een jaar schuil, maar ok).

Beschuldigingen

Jeffrey Epstein belandde vorig jaar op 6 juli achter de tralies van dezelfde gevangenis waar Maxwell nu zit. De beschuldigingen van Epstein’s misbruik stapelde zich op en ook Ghislaine Maxwell kwam steeds vaker in beeld. Toch hield zij zich al die tijd schuil en wisten ook haar advocaten niet haar exacte verblijfadres. Maxwell zou tientallen keren in de VS zijn verhuisd voordat ze eind vorig jaar in New Hampshire onder de naam van een bedrijf een afgelegen landhuis kocht. Ze is daar 2 juli gearresteerd.

De former best friend van Epstein spreekt alle beschuldigingen. Die vloeien voort uit verklaringen van mensen die zeggen in de jaren 1994 – 1997 slachtoffer van Epstein en Maxwell te zijn geweest. Zo staat ze ook op foto’s met geronselde meisjes, meisjes die nu hun verhaal doen en zich lieten horen in de documentaire Filthy Rich. Ze wordt beschuldigd van verleiding van minderjarigen tot seks, sekshandel met kinderen en meineed. Hiermee riskeert de eenzame vrouw een lange celtsraf.

Een gouden vriendschap

Ghislaine ontmoette de steenrijke Jeffrey Epstein in New York, nadat haar vader en tevens mediamagnaat Robert Maxwell was overleden. Zowel Maxwell als Epstein begaven zich lustig in de society kringen van de rich and famous. Het bleek een gouden match: Ghislaine had de connecties en de beroemde achternaam, Jeffrey had het geld. En zo geschiedde dat Ghislaine Jeffrey introduceerde bij invloedrijke personen zoals Bill Clinton (die meerdere keren meevloog met Epstein’s ‘Lolita Express), Donald Trump en prins Andrew. Samen reisde het duo de hele wereld over.

Lees ook:

Waarom Ghislaine Maxwell, de rechterhand van Jeffrey Epstein, nooit veroordeeld is

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief\