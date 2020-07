’Ghislaine Maxwell, rechterhand van Jeffrey Epstein, opgepakt’

Maxwell, de dochter van mediatycoon Robert Maxwell en ex-vriendin van financier en multimiljonair Jeffrey Epstein, zou in New Hampshire zijn gearresteerd door de FBI, meldt de Amerikaanse nieuwszender op basis van twee hooggeplaatste bronnen binnen justitie. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de zedendelicten van Epstein. Maxwell zal volgens NBC later vandaag worden voorgeleid. Een woordvoerder van de FBI en de openbaar aanklager willen niet reageren.

Mazwell was jarenlang de vriendin van zedendelinquent Jeffrey Epstein, die vorig jaar werd opgepakt voor misbruik van talloze vrouwen op zijn privé-eiland in de Cariben. Epstein pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel, in afwachting van zijn proces. Maxwell wordt gezien als zijn vertrouwelinge die de contacten warm hield. Ze zou hem ook hebben geholpen bij het ronselen van jonge vrouwen voor het misbruik. Sinds de zelfmoord van Epstein lijkt Maxwell van de aardbodem verdwenen, maar de laatste weken zou ze steeds vaker zijn gespot. Volgens de laatste geruchten zou ze dan ook lange tijd ondergedoken hebben gezeten in Frankrijk. Een bron liet eerder deze maand nog weten dat ze daar zat om zo ’te profiteren van de uitleveringswetten.’