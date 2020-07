De 58-jarige ‘madam’ van Jeffrey Epstein vreest voor haar leven nu ze vastzit in de gevangenis. Volgens bronnen binnen de instelling is Ghislaine Maxwell ervan overtuigd dat haar voormalige (zaken-)partner geen zelfmoord pleegde, maar is vermoord achter de tralies. Ze is bang dat haar hetzelfde zal overkomen.

Doodsbedreigingen

Ghislaine verblijft onder strenge beveiliging in het Brooklyn Detention Center in New Hampshire, waar ze vastzit sinds haar arrestatie op 2 juli. “Iedereen die Jeffrey heeft gekend, gaat ervan uit dat hij is vermoord”, aldus een vriendin van Ghislaine aan de Britse krant The Sun. “Ook Ghislaine gelooft dat. Voor ze werd opgepakt, ontving ze regelmatig doodsbedreigingen. Nu ze vastzit, vreest ze het ergste.”

Machtige mannen

Net als Jeffrey Epstein zou Ghislaine Maxwell in het bezit zijn van belangrijke informatie over machtige mensen en hun connectie met pedofiel Epstein. Maxwell zou jarenlang minderjarige meisjes voor hem en andere mannen hebben geronseld. Onder die mannen zouden volgens verschillende ‘survivors’, zoals de slachtoffers worden genoemd, onder meer prins Andrew, Donald Trump en Bill Clinton zich bevinden.

Zelfmoord

Veel machtige mannen hebben er dus baat bij dat het niet tot een rechtszaak en getuigenis van Maxwell gaat komen. Datzelfde was het geval bij Jeffrey Epstein, maar hij ‘pleegde zelfmoord’ in zijn cel, iets wat door veel mensen in twijfel is getrokken.

Omdat Ghislaine Maxwell vreest voor haar leven, zit ze in een extra beveiligde cel die 24 uur per dag in de gaten wordt gehouden. Om te voorkomen dat ze zichzelf iets zou aandoen werd haar zelfs haar beddengoed afgenomen. “De cel is zo kaal mogelijk, zodat er geen voorwerpen blijven liggen waarmee ze zich kan verwonden.”

Proces

“Ghislaine vreest dat ze de dag van haar proces niet zal halen”, aldus de anonieme vriendin. “Ik had regelmatig contact met haar toen ze was ondergedoken. Ze was zo bang dat ze bodyguards had ingehuurd om het huis te beveiligen. Maar nu kan ze zich niet meer verstoppen. Ghislaine zou zichzelf nooit iets aandoen. Ghislaine Maxwell zou nooit zelfmoord plegen. Als er iets met haar gebeurt… dan moeten we andere conclusies trekken.”

