Gietertje klaar: op dit tijdstip kun je je planten het beste water geven

Je doet om de zoveel tijd trouw je ronde met je gietertje en toch lijken sommige van je groene vrienden nu niet echt te floreren. Misschien ligt het aan het tijdstip waarop je je planten water geeft. Ja, echt!

Want waarschijnlijk ga je wel vast één avond in de week even kijken hoe je monstera erbij hangt. Er zijn verschillende manieren om je dode plant weer tot leven te wekken (denk aan kaneel, melk en nooit meer teveel water geven), maar het moment van langsgaan met je gieter is ook van groot belang!

Planten water

Ja, als echte ‘plant mom’ zal je dus je wekker moeten gaan zetten. Het ideale moment om water te geven is namelijk al een paar uur voordat de zon opkomt, aldus plant coach Nick Cutsumpas. En dat geldt dus niet alleen voor binnen, maar ook voor buiten.

Schimmels

Hij verklaart aan Well + Good: ‘Door ’s morgens water te geven, kunnen je planten meer opnemen omdat er minder water verdampt in de koelere temperaturen. Het ’s avonds water geven lijkt misschien een goed alternatief, maar zonder de zon om de planten en de grond op te warmen, kan het overtollige en staande water leiden tot verrotting en schimmelvorming.’ Toch maar vroeg uit de veren dus, als je die bananenplant nog wil redden.



Bron: Libelle | Beeld: iStock