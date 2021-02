Matchy matchy: trotse ouders Gigi en Zayn zetten tattoo voor dochtertje

Wat doe je als de liefde voor je kind zó groot is dat je bijna uit elkaar spat? Precies, dan neem je een tattoo van haar naam zodat ze altijd bij je is. Althans, als je Gigi en Zayn heet. De trotse ouders gaan vanaf heden matchend door het leven, met een gezamenlijk inktwerkje voor hun pasgeboren dochtertje.

Net zoals ze haar zwangerschap heel lang verborgen wisten te houden, maakte Gigi en Zayn de naam van Khai ook pas vier maanden na haar geboorte bekend. Niet met een bombastische foto vol glitter en glamour, maar simpelweg door alleen een kleine aanpassingen in de biografie van mummy Hadid. ‘Khai’s mom’, staat er nu.

En die naam staat nu in het Arabisch op de arm van Gigi. Klein, subtiel en zoals we inmiddels van de half-Nederlandse gewend zijn nog classy ook. En wederom is zij zélf niet de boodschapper van het nieuws, maar spotten fans de tattoo die op haar rechter bovenarm is gezet. In een video voor Vogue, waarin ze haar make-up routine laat zien voor een stralende huid (we maken aantekeningen), debiteert ze het mini inktwerkje.

Het koppel liet de tattoo niet tegelijkertijd zetten, want Zayn ging Gigi al voor. Nu is zijn tattoo iets minder baanbrekend omdat de zanger al ónder zit, maar toch. Ook hij bracht na de geboorte van Khai een ode aan het meisje met dezelfde tattoo van haar naam in het Arabisch geschreven.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020