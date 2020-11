Oh baby: Gigi Hadid deelt nieuw kiekje met dochtertje

Topmodel Gigi Hadid is al helemaal in de kerstsferen. De reden? Naar eigen zeggen door niemand minder dan haar pasgeboren dochtertje. Op Instagram deelt ze dan ook een nieuw fotootje waarop ze een glimp van haar kindje laat zien, in een draagzak met luipaardprint. We herhalen, luípaardprint!

Ze laat zichzelf van een hele andere kant zien, die wij wel kunnen waarderen.. Lees: geen make-up of fancy looks, maar een paars chillpak.

Mini Gigi

In september beviel topmodel Gigi Hadid van haar eerste kindje, vijf maanden nadat ze bekend had gemaakt dat zij en lover Zayn Malik een kindje verwachtten. Het nieuws werd door het celebritykoppel al snel op Instagram geslingerd en het meisje werd omschreven als een ‘happy and healthy baby’. Hoe het kindje heet is nog niet bekend. Ook zijn er nog geen duidelijke foto’s van het gezichtje van ’t kindje opgedoken, maar met de genen van Hadid en Malik kan het natuurlijk alleen maar een beauty zijn.

Druk en moe

“Dit is een hele nieuwe manier van druk en moe zijn. Maar ze is de allerbeste, dus hebben we haar nu al verrast met kerstversieringen”, schrijft de jonge moeder bij de foto’s. In een comfortabele outfit kijkt ze dromerig de verte in. Maar de slimme kijker ontgaat niet dat Gigi er zelfs met slaaptekort nog volgens de laatste trends bij loopt. Want aan haar voeten prijken Uggs, de gehate pantoffelschoenen die deze winter weer helemaal hip zijn.

Bron: Popsugar. Beeld: Getty Images