Het duurt even vier maanden maar dan héb je ook wat. Gigi Hadid heeft eindelijk de naam van haar dochtertje naar buiten gebracht. Niet met een zoetsappige foto of een grootste aankondiging vol glitters en confetti, maar op subtiele wijze. Het topmodel zette simpelweg ‘Khai’s mom’ in haar Instagram biografie.

Deze aankondiging is helemaal in het chique straatje van Gigi, want ook van haar zwangerschap maakte ze geen wereldnieuws. Pas in augustus, een maand voor ze beviel, deelde ze een foto van haar babybuik.

Always classy

Laat het maar aan Gigi over om altijd classy te zijn. Niet alleen ziet het topmodel er altijd – maar dan ook echt altijd – briljant goed uit. Wanneer ze boodschappen gaat doen of wanneer ze in haar ‘chill pak’ in de tuin werkt, haar outfits zijn irritant knap. En dat niet alleen, ze is ook nog eens lief. Ondergetekende interviewde haar ooit eens na een show en kan alleen maar schoorvoetend toegeven dat ze écht zo leuk is als iedereen zegt.

Hollandse nuchterheid

Of het de invloed van haar Nederlandse moeder is of niet, de money and fame zijn niet naar het hoofd gestegen van de 25-jarige Gigi. Dat blijkt maar weer door de subtiele manier waarop ze omspringt met haar zwangerschaps- en babyfoto’s. En ook van de aankondiging van de naam van haar kleine meisje maakt ze geen poespas. Khai, dus.

Goeie genen

Het meisje werd geboren op 23 september. ‘Onze kleine meid is hier, gezond en mooi”, tweette Zayn destijds. Hoe de kleine Khai eruit ziet weten we niet, want de celebrities hebben nog geen foto van haar gezichtje op social media laten zien. Maar goed, met de genen van Gigi en Zayn kan het alleen maar een bloedmooi meisje zijn.

View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: People | Beeld: ANP