Het zal je vast niet ontgaan zijn: seizoen 2 van Sex Education staat op Netflix. De serie doorbreekt op een luchtige wijze verschillende taboes over seks. Toch heeft hoofdrolspeelster Gillian Anderson haar twijfels gehad om mee te doen.

In een interview met de Amerikaanse Elle legt Gillian Anderson uit waarom ze huiverig tegenover haar rol als de moeder van Otis – en tevens seksuologe – stond. ‘Ik vond het een beetje oncomfortabel. Een professionele therapeute die door de lades van haar zoon snuffelt. Dat is misschien een beetje gek.’

Typische moeder-zoon-relatie

In de serie speelt Gillian de rol van Jean, een sekstherapeute die geen blad voor de mond neemt. Vanwege haar gepraat over seks zonder enkele gêne, heeft puberzoon Otis nogal wat neurotische gewoontes ontwikkeld op het gebied van seks. Zo is masturberen nogal een ‘obstakel’ geworden. Het is juist die tegenstrijdigheid die Gillian de doorslag gaf om de rol van Jean tóch te spelen. ‘Het feit dat ze, ondanks haar werk, wel gewoon een typische moeder is wat betreft haar zoon, maakt het extra leuk om Jean te spelen.’

‘In seizoen 2 zien we dat de relatie tussen Jean en Otis nauwelijks is veranderd. Hij vindt het constant ongemakkelijk en zij zegt steeds net iets te veel.’

Taboedoorbrekend

Inmiddels wordt Sex Education geroemd om het op een luchtige manier doorbreken van taboes. Juist die boodschap trok Gillian Anderson over de streep. ‘De show gaat diep in op al het ongemakkelijke dat seksualiteit in de tienerjaren met zich meebrengt. En dat wordt op zo’n begripvolle manier gedaan dat het bij de kijkers een gevoel van herkenbaarheid oproept. En of dat nou is van een tiener die die seksuele ontdekkingstocht nú bewust meemaakt, of een veertigjarige die het herkent van vroeger: het is voor iedereen herkenbaar.’

Die vorm van seksuele voorlichting was ook voor Emma Mackey, Maeve in de serie, een reden om mee te doen. In gesprek met Britse Glamour zei ze daarover: ‘We zijn allemaal op deze aarde gekomen door seks, dus get over it en praat erover’, was altijd al haar insteek. Volgens Mackey heeft Sex Education dat doel bereikt. ‘Er wordt van vrouwen niet verwacht dat ze erover praten want dat zou ‘vies’ zijn, maar ik heb nu juist het gevoel dat iedereen erover praat en dat is cool. Yeah, masturbation for the nation!’

Sex Education seizoen 2

Sex Education vertelt het verhaal over Otis, de ietwat ongemakkelijke tienerjongen die zijn seksuele ontdekkingstocht beleeft. Otis woont samen met zijn moeder Jean, die sekstherapeute is en haar cliënten aan huis ontvangt. Hierdoor heeft Otis zelf wat rare trekjes op het gebied van seks ontwikkeld – zijn moeder heeft de lat misschien wat hoog voor hem gelegd. Maar ook beschikt Otis over een grote kennis over het onderwerp waar ook al zijn leeftijdgenoten zich mee bezig houden: seks. Met de hulp van de stoere Maeve groeit hij op school uit tot de raadgever die antwoord heeft op al hun seks gerelateerde vragen. Maar dan breekt in het tweede seizoen plots chlamydia uit…

