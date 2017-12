Gin, gin en nog eens gin: déze gekke gin-producten verschenen in 2017 op de markt

Het zijn hoogtijdagen voor gin-fans. Afgelopen jaar kwamen we de drank niet alleen tegen in een mooi cocktailglas, maar ook in ijsjes, popcorn en zelfs in worstjes. Wij zetten de gekste gin-producten voor je op een rijtje.

Gin-tonicpopcorn

Is popcorn je favoriete snack tijdens het bingewatchen van je favoriete serie, maar ben je de standaard zoute en zoete popcorn beu? Joe & Seph’s lanceerde dit jaar een reeks veel spannendere smaken popcorn. Waaronder gin-tonic dus, maar er zijn ook andere alcoholische smaken zoals Fruity Cosmopolitan, Zingy Margarita en Refreshing Mojito.

Een bericht gedeeld door Joe & Seph’s Popcorn (@joeandseph) op 26 Mei 2017 om 4:06 PDT

Gin-yoghurt

Alcohol bij je ontbijt: eerlijk gezegd moeten we er niet aan denken. Het merk Rachel’s dacht daar anders over en bracht dit jaar gin-yoghurt op de markt. In de yoghurt zit vijf procent organische gin. Daarnaast bevat het ook citroen, wat voor een frisse smaak zou zorgen.

Gin-tonicchocola

De Amsterdamse winkel Stach speelde dit jaar slim in op de gin-tonictrend en kwam met chocola met de smaak van gin-tonic. Om precies te zijn gaat het om ‘wit gin-tonic limoen’ en dat klinkt wat ons betreft als een match made in heaven.

Een bericht gedeeld door STACH food (@stach_food) op 20 Sep 2017 om 2:10 PDT

Gin-tonicworstjes

Judith Millar van slagerij McCartney’s of Moira kwam met het bizarre idee voor gin-tonicworstjes. Haar familiebedrijf in Noord-Ierland maakt al 140 jaar worsten in allerlei smaken. En daar is afgelopen zomer de gin-tonicvariant bij gekomen. In de delicatesse is kwalitatieve drank verwerkt: de worstjes bevatten niets minder dan Gordon’s Gin en tonic van Schweppes. Daarnaast bestaan ze uit huisgemaakte kruiden en een geheime mix van plantaardige ingrediënten.

Gin-tonicijs

In juli liep het flink storm bij Aldi vanwege de tijdelijke verkoop van gin-tonicijs van het merk Ice Popsicles. Dat bleek zo’n succes dat de ijsjes in het zomerassortiment van de supermarktketen werden opgenomen. De Ice Popsicles smáken niet alleen naar cocktails, ze bevatten ook daadwerkelijk alcohol. Het gin & tonic-ijsje bestaat voor 11 procent uit gin en de proseccovariant bevat zelfs 38 procent prosecco. Het alcoholpercentage van beide smaken is 4,5 procent. Wij hopen dat de ijsjes in de zomer van 2018 wederom in het assortiment van Aldi te vinden zijn.

Gin-chips

Lidl bracht dit jaar heuse gin-chips op de markt. De nieuwe chipssmaak valt binnen de Deluxe-lijn van de supermarkt en heeft verschillende varianten. Zo is er gin-chips met pulled pork en wild flower met honing. Klinkt goed! Dronken worden van de chips gaat niet lukken, want de chippies bevatten geen echte gin – alleen maar de smaak.

Glühgin

Vergeet glühwein, aan het eind van 2017 werden we warm van glühgin! Dat klinkt overigens spannender dan het is, glühgin is niets meer dan warme wijn waar je een scheut(je) gin aan toevoegt. Zelf proberen? Voeg er sinaasappelpartjes, een kaneelstokje en wat kruidnagel aan toe et voilà, je winterdrankje is klaar.

Gin-kaarsen

Niet om te eten, wél om je huis naar je favoriete drankje te laten ruiken. Next bracht namelijk gin-geurkaarsen op de markt. De gaarsen gaan voor 8 pond over de toonbank, in de Britse winkels en online. De kaarsen zijn – om wat voor reden dan ook – nog niet te vinden in de Nederlandse webshop van Next. Maar hopelijk zijn onze gebeden verhoord en kunnen wij ze binnenkort ook bestellen.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld iStock