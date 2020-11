Downward facing slok: op deze plek in Nederland doe je aan gin-tonic yoga

Het aangename combineren met het nuttige: dat is exact wat je doet bij gin-tonic yoga. Vanuit de downward facing dog ga je zo over in een slok van je drankje. En ja, dat kan dus gewoon in Nederland.

En wel bij Fun Workout Studio, in Delft. Nu lijkt alcohol en sport niet zo’n goede zet, maar volgens eigenaar en instructrice Christine Domingos zit dat anders. Zij ziet het juist als een ‘stimulator voor je lichaam en geest’, zo vertelt ze aan het AD. ‘Niet alleen ben je meer relaxed, ook word je wat soepeler. Yogaposes die je normaal niet kan, gaan nu een stuk makkelijker.’

Gin-tonic yoga

Helemaal teut worden tijdens je work-out? Dat zit er niet in. Je krijgt namelijk maar twee glazen. Ben je dus een onhandige Harrie en laat je je glas uit je handen glippen, heb je na een tijd toch echt pech. Maar geen zorgen: alcohol is er genoeg. Je kan namelijk regelmatig bijgeschonken worden.

Vrijdagavond

Je kunt nu misschien wel niet meer los op de dansvloer, maar deze optie is een goed alternatief. De workshop wordt dan ook elke vrijdagavond gegeven van 19.00 tot 20.00. Zo ga je toch gezellig het weekend in, maar blijf je binnen de regels. Dus wel zin in een uitje in deze (toch wat saaie) tijd? Schrijf je dan snel in, want we gokken zo dat het hard gaat. En dan hebben we het niet alleen over de gin-tonic.

Bron: AD | Beeld: Unsplash