Gina ‘Jane the Virgin’ Rodriguez diep door het stof na racistische uitspraak

Ophef om een Instagram Story van Gina Rodriguez (35). De video, waarin de actrice meezingt met het liedje Ready Or Not, viel niet in goede aarde. Gina ziet haar fout in en gaat diep door het stof.

Gina Rodriguez – je weet wel, de hoofdrolspeler uit Jane the Virgin – plaatste gisteren een filmpje op Instagram Stories. Daarop was te zien hoe haar haar en make-up werden gedaan, terwijl zichzelf vastlegde in de spiegel. Ondertussen zong ze mee met de Lauryn Hill-cover van Ready Or Not van de Fugees. Dat lied bevat de volgende lyrics, die Gina nietsvermoedend meezong:

If you’re doo-doo, voodoo

I can do what you do, easy, believe me

Fronting niggas give me hee-bee-gee-bees

Na afloop krijgt Gina veel volgers op haar dak. Hoe dúrft ze het racistische n-woord in de mond te nemen?

Gina Rodriguez is under fire for saying the N-Word on her Instagram story. pic.twitter.com/GTtv4ojLKG — Music News Facts (@musicnewsfact) October 15, 2019

Gina zegt sorry

Al snel verwijdert Gina de video. Via Instagram Stories post ze een video waarin ze haar excuses aanbiedt aan de mensen die ze heeft beledigd. Ze legt uit dat ze is opgegroeid met het nummer en van Lauryn Hill houdt.

Het wereldwijde web neemt er geen genoegen mee en bestempelt haar excuses als mager en mislukt. Het stuit twitteraars tegen de borst dat Gina geen spijt betuigt van het feit dat ze het n-woord heeft uitgesproken.

“I’m sorry IF I offended anyone”. “By singing along to the Fugees”. This is an example of someone being deliberately obtuse. Gina Rodriguez KNOWS she offended people, not for singing a song but for saying the N-word. If the apology is going to be insincere, just keep quiet. https://t.co/tCjVenvcTs — TONI TONE (@t0nit0ne) October 15, 2019

Nog meer sorry

Gina biedt vervolgens in een post nogmaals – maar nu uitgebreider – haar excuses aan. ‘De woorden die ik heb gesproken mogen zowel in muziek als in real life niet gezegd worden. Ik ben opgegroeid met een liefde voor de Fugees en Lauryn Hill. Ik zong zonder na te denken mee met de songtekst van een van mijn favoriete nummers en, nog erger, ik postte het.’

En nóg meer sorry

Ze gaat verder: ‘Het woord dat ik heb gezongen draagt ontzettend veel pijn met zich mee. Wat voor consequenties er ook mogen komen na mijn acties vandaag, niets zal pijnlijker zijn dan het zelfverwijt dat ik nu voel. Het zien van mijn eigen video heeft me tot diep vanbinnen doen shaken.’

‘Het is vernederend dat deze les mij in het publiek geleerd moet worden, maar ik heb het verdiend. Ik voel me altijd ontzettend beschermend en verantwoordelijk voor mensen van kleur, maar het voelt alsof ik de community heb laten vallen. Ik heb nog veel te leren en bied hierbij mijn excuses aan voor de pijn die ik heb aangericht.’

Oprecht

Wie Gina een beetje kent, weet dat ze dit hoogstwaarschijnlijk uit de grond van haar hart meent. De actrice – zelf van Puerto-Ricaanse afkomst – komt regelmatig op voor minderheden. Bijvoorbeeld in de onderstaande Instagram-post, waarin ze een emotionele boodschap brengt aan de Latijns-Amerikaanse community.