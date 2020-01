Giovanca Ostiana hoopt op meer diversiteit op televisie door Op1

Giovanca Ostiana hoopt dat de opzet van het NPO-programma Op1, dat gepresenteerd wordt door vijf verschillende duo’s, goed is voor diversiteit op televisie. Dat de tien presentatoren van het programma allemaal een eigen netwerk meebrengen is goed voor de samenstelling van de gasten, vertelt de Op1-presentator maandag in gesprek met Trouw.

‘Er schuiven tien totaal verschillende presentatoren aan, tien mogelijke rolmodellen, onder wie vijf vrouwen, met elk een eigen netwerk’, aldus Ostiana. ‘Dat is positief voor de samenstelling van de gasten, denk ik, maar ook voor die van het publiek. Ik hoop dat er mensen gaan kijken wier perspectief op de wereld doorgaans niet vanzelfsprekend aan bod komt in praatprogramma’s.’

Diversiteit Op1

‘Diversiteit is een belangrijk thema voor mij. Ik wil graag dat mijn dochter opgroeit in een maatschappij waarin prominente rollen worden vervuld door allerlei verschillende soorten mensen, dat zij tv-programma’s ziet die een afspiegeling zijn van de samenleving.’

Rolmodellen

Mede vanwege die wens zei de 42-jarige zangeres en presentator van Vrije Geluiden ja tegen het aanbod om Op1 te gaan presenteren. Zelf zag Ostiana nauwelijks mensen van kleur op televisie. Als kind moest ze zoeken naar rolmodellen in de media. Het moment waarop Ostiana journalist Noraly Beyer voor het eerst het NOS Journaal van 20.00 uur zag presenteren, kan ze zich nog goed voor de geest halen. ‘Wauw, dat was prachtig. Het lijkt onbelangrijk, maar al is er maar een meisje of jongen die ik inspireer door aan die talkshowtafel te zitten, dan ben ik al blij.’

Moeder

‘Ik heb een kind van drie en bekijk de wereld vaak vanachter de bril van een moeder’, vertelt Ostiana. ‘Zo ben ik heel anders gaan denken over het klimaat, ik doe harder mijn best om mijn steentje bij te dragen.’ Ostiana presenteert iedere dinsdag Op1 samen met journalist Tijs van den Brink. Iedere werkdag presenteert een ander duo het programma, nadat Eva Jinek in september aankondigde naar RTL 4 te vertrekken.

Duo’s

De overige vier duo’s zijn Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra (op maandag), Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen (woensdag), Sander Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma (donderdag) en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg op vrijdag. Op1 is vanaf maandag iedere werkdag om 22.30 uur te zien op NPO1.

