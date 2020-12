Gisteren vreemd gevoel? Dat kan komen door de stand van de planeten

Mocht je het gemist hebben in je Instagram tijdlijn gisteren, het was een bijzondere dag. Er was namelijk een ‘Grote Conjunctie’. Houdt in dat Jupiter en Saturnus (de grootste planeten in ons zonnestelsel) maar 0.1 graad van elkaar af stonden in het sterrenbeeld Waterman. Denk je nu; ja boeiend? De laatste keer dat die planeten zo dicht bij elkaar stonden was op 4 maart 1226. Nog steeds niet geboeid? Het kán zijn dat je je door deze gebeurtenis anders hebt gevoeld en de komende tijd veranderingen gaat merken.

Astroloog Nora van In de Sterren legt uit: ‘In astrologie heb je aspecten; de hoek waarin de planeten tot elkaar staan. Wanneer dat een paar graden van elkaar verschilt, wordt dat door astrologen als een conjunctie geïnterpreteerd. Dat kan namelijk invloed hebben op hoe je je voelt en wat er in de wereld gebeurt.’ De planeten Jupiter en Saturnus stonden gisteren dus heel dichtbij elkaar. ‘Dat is bijzonder in astrologisch opzicht, omdat deze conjunctie maar eens in de twintig jaar voorkomt. Daarnaast is het bijzonder door de zogenaamde luchttekens. De afgelopen tweehonderd jaar stonden in aardetekens (Maagd, Stier, Steenbok). En nu zijn we het tijdperk van luchttekens ingegaan: Waterman. We gaan nu dus tweehonderd jaar van conjuncties in deze luchttekens tegemoet.’

De welke man?

Allereerst even: Jupiter, Saturnus en Waterman. Roept dit vooral vraagtekens op? Snappen we. Astroloog Nora legt het duidelijk uit: ‘Waterman is een luchtteken (ook wel sterrenbeeld). Op collectief niveau kun je zeggen dat het bij aardetekens sterk gaat over zaken als materie, bezittingen, financiën; aardse situaties. De afgelopen tweehonderd jaar was een periode van grote conflicten, waarin de economie was ingesteld op wat je bezit. Nu we naar luchttekens gaan, wordt er een switch verwacht. Het luchtteken gaat namelijk meer over het mentale niveau; communicatie, discussie, ideeën. Er wordt dan ook verwacht dat activisme en idealisme de komende jaren grotere onderwerpen zullen zijn.’

Klinkt misschien nog wat abstract, maar valt echt wel mee. Nora: ‘De twee planeten stonden in sterrenbeeld Steenbok en daarna komt sterrenbeeld Waterman. Je kunt dus zien dat ze letterlijk van de sterrenstelsels van Steenbok naar die van Waterman verplaatsen.’

Burn-outs & de sterren

De kosmos doet van alles voor het menselijk bewustzijn. Niet iedereen gelooft daarin – wat ik best begrijp -, maar als je bedenkt dat de kosmos effect heeft op zo’n beetje alle biologische systemen op aarde, is het natuurlijk best aannemelijk dat het ook iets met ons mensen doet.

Als je een beetje kritisch bent, denk je nu waarschijnlijk: ja, nou leuk. Maar wat zijn de argumenten? Daarvoor moeten we even naar de basis. Nora: ‘Saturnus staat voor restricties, regels en blokkades. Hij hoort bij het teken Steenbok, die staat ook wel bekend als de meest harde werker van de dierenriem. Daarom wordt ‘ie ook wel eens in verband gebracht met dingen als burn-outs, mentale problemen, de kritiek op hoe hard er gewerkt wordt. Saturnus in Waterman kan ervoor zorgen dat die focus van het individualisme verschuift naar het collectief: tot welke gemeenschap hoor je? Er komt een grotere rol voor activisme en maatschappelijke verandering.’

Maar dat is niet alles. ‘Jupiter is de planeet van persoonlijke groei/filosofie en Saturnus dus van hard werken. En dat heeft ook doorslag op persoonlijk niveau. Bij de conjunctie van Jupiter en Saturnus (in welk teken dan ook), kan het zijn dat mensen een drive kunnen vinden om op een bepaald gebied iets in hun leven te veranderen. Het is persoonlijk in welk ‘huis’ dat valt, maar het zou in het huis van werk kunnen vallen, dat je in 2021 grote groei op dat gebied meemaakt. Of in het huis van het zelfbeeld; dat je allerlei onzekerheden gaat loslaten. Het kan dus iedereen een boost geven op een bepaald gebied van zelfontwikkeling.’

Rituelen of niet?

Iemand die het effect van de conjunctie heeft ervaren, is Barbara Schriek. ‘De dagen ervoor was ik heel emotioneel en ik merkte dat de vrouwelijke energie omhoogkwam. Dat wil zeggen; creatief, rustig, gevoelig en sensueel. De dag van de grote conjunctie had ik ’s ochtends heel veel energie en was ik daarna erg moe’, vertelt zei.

Nora beaamt dit: ‘Ik had zelf inderdaad het idee dat er al een halve dag voor de Grote Conjunctie veel energie leek los te komen. Mijn mailbox stond vol, ik heb honderden berichten gehad van mensen over de grote conjunctie maar ook over mensen die nu werk willen maken van astrologie. Ik had dus het idee dat het bij iedereen voor veel energie zorgde.’

Ja, en ik?

Om die verschuiving te ervaren, hoef je niet met je billen bloot op een yogamat te gaan liggen (mag natuurlijk wel) of een ander ritueel uit te voeren. Volgens Nora ervaar je die verschuiving vanzelf. ‘Er zijn wel mensen die er rituelen voor doen, maar dat hoeft niet. Wel is het zo dat als je bezig bent met astrologie, je weet in welk huis zo’n conjunctie valt en dan kun je daar ook weer op sturen.’

Benieuwd waar voor jou die focus komt? Nora vertelt hoe je erachter komt in welk huis de conjunctie valt.

