Glennis Grace blikt terug op mooiste dag van haar leven

Time flies when you’re having fun, het is vandaag precies 25 jaar geleden dat Glennis Grace de Soundmixshow won als souldiva Whitney Houston. Dat bijzondere, onvergetelijke moment betekende tevens de start van haar succesvolle muziekcarrière! Al is het zolang geleden, het is voor de 41-jarige nog altijd als de dag van gisteren, zo laat ze weten op Instagram.

Op haar Insta-pagina deelt de zangeres – toen nog bekend als Glenda Batta – de nostalgische beelden van het optreden. “Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat ik de Soundmixshow won!”, schrijft ze nog altijd even enthousiast onder de post.

Onze eigen Whitney Houston

Tijdens de show zong, de toen zestienjarige, Glennis het nummer One Moment In Time van niemand minder dan Whitney Houston. Kippenvel, weet je het nog?

Haar krachtige én prachtige stem wist iedereen te overtuigen en ze won dan ook met twee vingers in haar neus. Ze sleepte hiermee eveneens een plantencontract in de wacht en haar eerste single, I’m Gonna Be Strong, belande nog datzelfde jaar in de top. Waar een deelname aan een talentenshow wel niet goed voor kan zijn…

