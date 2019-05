Glennis Grace openhartig over haar zoon en kinderwens met 23-jarige vriend

Glennis Grace doet in de nieuwe podcast ‘Real Talk’, waarin ze geïnterviewd wordt door FunX-dj Fernando, een boekje open over haar ontmoeting met haar 23-jarige vriend Lévy en hun kinderwens. Ook vertelt ze openhartig over haar ‘America’s Got Talent’-ervaringen en wat die droom met haar zoontje deed.

Keerzijde

Glennis vertelt dat ze in het begin helemaal niet mee wilde doen aan America’s Got Talent vanwege Anthony, haar zoontje (12). ‘Toen ik het in het traject van AGT zat, ging hij voor het eerst naar de middelbare school. Ik vond het heel erg dat ik daar toen niet bij kon zijn.’ Door haar avontuur in Amerika kwam Anthony ook steeds meer in de spotlights terecht. ‘Hij genoot er heel erg van, maar dat is niet altijd zo geweest.’ Zo vertelt ze openhartig over de struggles die haar zoontje beleefde op school door haar bekendheid. ‘Toen het succes begon heeft hij geen leuke tijd gehad op school. Hij werd gepest. Er waren dagen dat hij opgewacht werd op school door derdeklassers. Dan moet je vooral mij als moeder hebben. You picked the wrong child.’

Kinderwens

Eind juli 2018 maakte Glennis bekend dat ze een nieuwe liefde heeft: de knappe gitarist Lévy. ‘Toen ik hem leerde kennen zat ik best wel in een donkere periode in mijn leven. Ik was niet gelukkig. Hij was de eerste die me buikpijn gaf van het lachen, dat je denkt van: dit is crazy, man. Ik heb altijd gezegd dat ik een groot gezin wil. Toen het serieus begon te worden tussen ons, heb ik dat gelijk aangegeven. En gelukkig vindt Lévy het niet erg om jong vader te worden.’ Als Fernando vraagt of we binnenkort babynieuws kunnen verwachten antwoordt Glennis: ‘Who knows? We fantaseren er zelfs al over, dus ik hoop dat het me gegeven is.’

Bekijk de video hieronder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: NandoLeaks | Beeld: ANP