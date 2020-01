Nu de rechtszaak van Harvey Weinstein volop bezig is, staan er naast de vermeende slachtoffers nog twee vrouwen in de spotlights. De eerste is pitbull Donna Rotunno, die Weinstein bijstaat in zijn verdediging. De tweede is minstens zo interessant: Gloria Allred, de vrouwenrechtenadvocaat die erop gebrand is om Weinstein achter de tralies te krijgen. Wie is zij?

Wie is Gloria Allred?

Ze is vóór Hilary en tegen Trump, paradeert krachtig in women’s marches en pride parades en ze sprak al over vrouwenrechten, racisme en seksueel wangedrag lang voordat #MeToo dat aan de kaak durfde te stellen. En hoe rooskleurig dit ook klinkt, Gloria Allred is – net als haar tegenstander in de rechtszaal Donna Rotunno – ook intimiderend, agressief, luid en camerageil.

War on women

Eerst even over dat feminisme; Gloria Allred is geboren in een, naar eigen zeggen, pre-feministisch tijdperk, in 1941 in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten. Op haar 27ste werd ze tijdens een vriendinnenvakantie in Mexico verkracht, wat leidde tot een illegale abortus. Door de complicaties die daarbij ontstonden, kwam ze in het ziekenhuis terecht. Ze deed nooit aangifte. ‘Niemand zou me willen geloven in die tijd. Ik moest kiezen tussen een illegale, onveilige abortus ergens in een achterbuurt of het kindje krijgen.’

Sindsdien heeft Allred verkrachters en misbruikers de oorlog verklaard. In deze ‘war on women’, zoals ze het zelf graag noemt, strijdt ze tegen machtige, rijke mannen die vrouwen misbruiken. Daarover zegt ze: ‘Er zijn regels, er zijn grenzen. Zij (rijke en machtige mannen, red.) moeten die grenzen respecteren. Dit moet stoppen en het zal stoppen. Nu.’ Die strijd voert ze op vurige, agressieve en intimiderende wijze. Want, zo stelt Allred, ‘Ik zie het als een persoonlijke aanval als een andere vrouw wordt misbruikt of aangevallen.’

Feministe pur sang

Met die motivatie heeft Allred zich in de jaren zestig hard gemaakt voor het gelijke-rechten-amendement van de Amerikaanse grondwet, verzette ze zich in de jaren zeventig tegen rolbevestigend speelgoed en vocht ze in rechtbanken dus tegen die machtige, rijke mannen. Want wat hebben rapper R. Kelly, sporter O.J. Simpson, regisseur Roman Polanski, tv-presentator Bill O’Reilly, wijlen miljardair Jeffrey Epstein en acteur Bill Cosby met elkaar gemeen? Allemaal werd ze het vuur aan de schenen gelegd door Gloria Allred. Nog iets waar ze driftig voor pleit is afschaffing van de verjaringswet. De wet die volgens haar de reden is dat veel slachtoffers, zoals bijvoorbeeld die van Bill Cosby die ze ook bijstond, uiteindelijk geen zaak en dus gerechtigheid konden najagen, omdat hun zaak is verjaard.

Even wijzen naar de camera

Dat brengt ons bij Allred’s andere stokpaardje: de camera. Allred is dol op de camera, weet goed hoe ze het publiek moet bespelen en houdt van controverse. Ze is wat je zou kunnen noemen een typisch Amerikaans mediafiguur. Haar tenue d’attaque bestaat steevast uit een keurig colbert (liefst roze), blinkende oorbellen en kakkineuze kettingen. Hiermee zorgt ze ervoor dat ze piekfijn in beeld komt, en tegelijkertijd gebruikt ze het nodige theater om zo lang mogelijk in beeld te blijven. Zoals dat hoort bij rechtszaken van Amerikaanse sterren.

Om een voorbeeld te noemen: tijdens een persconferentie waarin ze een vermeend slachtoffer van Bill Cosby presenteerde, leidde ze de vrouw in kwestie aan haar handje mee de zaal in. Toen het slachtoffer achter de microfoon in tranen uitbarstte, was het Allred die haar arm theatraal om haar heen sloeg. Op andere momenten wijst Allred fel met haar vingertje naar de camera of opponent en doet ze controversiële uitspaken. Gloria Allred houdt van conflicten. Het is daarom niet gek dat ze werd gekarakteriseerd in South Park, The Simpsons én Saturday Night Live. De reden dat ze de camera zo graag op zoekt? Volgens Allred zijn tv programma’s, zeker in haar beginjaren, ‘de enige manier om vrouwenrechten te bespreken’.

Een schikking? #MeToo please

Maar haar strijdlustige, feministische imago heeft ook een schaduwzijde. Zo is ze na #MeToo in opspraak gekomen vanwege schikkingen die slachtoffers met Weinstein troffen. Gek genoeg is Allred vóór schikkingen, waarbij een gang naar rechtbank als het ware wordt afgekocht door de mogelijke dader. ‘Ik wil die keuze niet wegnemen want niet iedereen wil dat haar moeder, zus, broer en de hele gemeenschap weet dat ze zijn verkracht of seksueel misbruikt. Sommige mensen vinden dat ze daar te veel schade van ondervinden in een volgende baan.’ Zeker de schikkingen in Hollywood kunnen lucratief voor advocaten zijn, gezien zij er een percentage van ontvangen. Het is volgens velen in strijd met vrouwenrechten, waar Allred juist zo graag een voorvechter van is.

Gloria Allred, moeder van Lisa Bloom

En het was Allred’s dochter, Lisa Bloom en tevens ‘vrouwenrechtenadvocaat’, die Weinstein een strategie voorstelde om de eerste beschuldigingen aan diens adres te ondermijnen. Op een briefje in handen van New York Times-journalisten Kantor en Twohey is te lezen dat Bloom Weinstein aanbiedt om hem te helpen: ‘Ik heb genoeg in mijn mars om je helpen tegen de Roses (McGowans, red.) van deze wereld, want ik heb zoveel van zulke vrouwen vertegenwoordigd.’ Ze vervolgt: ‘Ze beginnen als indrukwekkende, stoere vrouwen, maar hoe meer druk je uitoefent om met bewijzen te komen, hoe meer zwakheden en leugens er komen bovendrijven. (…) Het is duidelijk dat er een eind moet worden gemaakt aan haar (McGowans, red.) belachelijke, lasterlijke aanvallen op jou. Ze is gevaarlijk. Je maakt je terecht zorgen.’

Het Weinstein-spektakel

Toch is het juist Gloria Allred die nu tegenover Weinstein in de rechtszaal staat. In vergelijkbare rechtszaken zoals die van Bill Cosby leidde dat tot succes. Over het verdedigen van die slachtoffers zei Allred toen: ‘Ik voelde hun pijn. Hun verhaal was geloofwaardig. Ik weet hoe zwaar het is naar voren te komen en ze hebben daarvoor goede redenen: ze willen voorkomen dat anderen wordt aangedaan wat hen is overkomen. Daarom verdedig ik ze. Dit is een tijd waarin vrouwen en slachtoffers sterker worden.’

Zal Gloria Allred een nieuwe triomf achter haar naam kunnen schrijven? Het zal je hoe dan ook niet ontgaan, daar zorgt ze wel voor.