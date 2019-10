Glow baby: waarom je in november echt naar Eindhoven moet

Echte Brabanders weten het natuurlijk allang: in november verandert Eindhoven in een waar spektakel. In dé lichtstad van Nederland is dan namelijk GLOW en daar wil je bij zijn.

GLOW Eindhoven is een jaarlijk terugkerend gratis (!) evenement, waarbij de donkere dagen even plaatsmaken voor héél veel licht. En ja, dan bedoelen we niet gewoon wat lampen, maar geloof ons: het is een waar schouwspel. Van bewegende beelden tot de prachtige Catherinakerk, het is een evenement om echt dit jaar op je lijstje te zetten.

Glow Eindhoven

Dit jaar staat alles in het teken van Living Colors. Verwacht dus veel kleur natuurlijk in de combinatie met licht. Met projecten van wel 35 lichtkunstenaars kijk je elke keer weer je ogen uit. Het is ook nog eens goed voor de beweging, want het is niet voor niks een ‘looproute’. Je wandelt langs de verschillende prachtige creaties en zult elke keer weer versteld staan.

November

Nou, waar brandt dat licht, horen we je denken? Nou, in Brabant dus. GLOW is van 9 tot en met 16 november elke avond te bezoeken. Kleine tip: mocht je de kans hebben om buiten het weekend te gaan, doe dat dan. Want vooral in het openingsweekend is het drukker dan drukker. En dat willen we natuurlijk niet.

