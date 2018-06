Goals: nieuwe clip van Beyoncé en Jay Z gefilmd in uitgestorven Louvre

Afgelopen weekend deden Beyoncé en Jay Z waar ze het állerbest in zijn: zonder dat íemand het ook maar verwacht een nieuw album de wereld inslingeren. En bij een nieuwe plaat – Everything Is Love, die ze hebben uitgebracht als The Carters – hoort natuurlijk ook een nieuwe single. Dat is de knaller Apes**t geworden, waarvan met name de hagelnieuwe videoclip behoorlijk indrukwekkend is.

Als niemand kijkt…

Bey en Jay filmden de nieuwe parel namelijk op een wel heel bijzondere en unieke plek: in Het Louvre, het Parijse museum dat misschien wel het beroemdste en best bezochte museum ter wereld is. En omdat niemand van het nieuwe muziekproject mocht weten (en je het museum niet ‘even’ een dagje kunt sluiten voor de opnames), gebeurde dat ’s nachts.

Op repeat

Het resultaat? Beyoncé, Jay Z, de Mona Lisa en een heleboel andere kunst in een volledig leeg, uitgestorven Louvre. Op een paar dansers na dan. De prachtige, kunstzinnige beelden brengen het toch al lekkere nummer naar een hoger level en zijn een waar cadeautje voor de Hollandse fans. Morgen én overmorgen staat het gouden duo met hun On The Run 2 Tour in de Amsterdam Arena – nog héél even de tijd om de tekst uit het hoofd te leren, dus.

Beeld: Still uit video