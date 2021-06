Goed effect van de lockdown: ons zelfbeeld is verbeterd

Dat de pandemie een hoop ellende met zich meebracht, dat weten we allemaal. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel: het zelfbeeld van vrouwen is tijdens de lockdown flink verbeterd, zo blijkt uit een enquête van Het Laatste Nieuws.

Als je er over nadenkt is het ook niet zo verrassend: we waren veel thuis, hadden weinig sociale contacten en dus ook weinig mensen om onszelf mee te vergelijken. Bovendien had niemand last van fomo (want er was niets om te missen), dus vonden we ons eigen leven in eens veel leuker. Daarnaast ging comfort boven alles. Als ik even voor mezelf mag spreken: make-up, strakke kleding en beha’s? Nergens voor nodig. Dat blijkt ook uit de enquête die onder 3500 vrouwen gehouden werd.

Minder shoppen, minder make-up

Dankzij de lockdown zijn we een stuk tevredener over ons eigen lijf en leven. Zestig procent van de ondervraagde vrouwen draagt minder make-up dan voorheen en wil dat blijven doen, 65 procent kocht minder kleding (nogal wiedes want eh, joggingsbroeken waren het allerlekkerste om te dragen) en 75 procent koopt nog steeds minder dan voorheen, zelfs nu we toch weer een dagje kunnen shoppen.

Lees ook:

‘Dat elgehele bleh gevoel heet languishing’

Comfort boven alles

Nog even over die joggingsbroeken: comfort is belangrijker dan ooit. We zijn daarin een stuk milder geworden voor onszelf, zo legt hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman uit aan Het Laatste Nieuws. ‘Onze prioriteiten veranderen. Het voetstuk der onsterfelijkheid; daar zijn we van af gestoten. Het leek zo belangrijk om er goed uit te zien, maar inmiddels weten we dat bijvoorbeeld een goede gezondheid eigenlijk veel belangrijker is.’

Kortom: ondanks alle ellende, heeft die coronacrisis ons dus ook iets heel moois gebracht. Namelijk het besef dat we allemaal goed zijn, zoals we zijn. En dan nu lekker naar het terras met onze mooie toetjes zonder make-up.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: HLN | Beeld: Getty Images