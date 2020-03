Goed nieuws! Frozen 2 vanaf dinsdag al in Nederland op Disney+ te zien

Goed nieuws voor de liefhebbers van Frozen onder ons. Disney+ maakt Frozen 2 op dinsdag 17 maart beschikbaar voor Nederlandse klanten van zijn streamingservice. De film zou eigenlijk pas in juli van dit jaar verschijnen.

Dat maakt het bedrijf zaterdag in een persbericht bekend.

Disney-baas Bob Chapek zegt in een verklaring op The Hollywood Reporter niet direct dat het eerder beschikbaar stellen van de film te maken heeft met het coronavirus, maar wel dat de film ‘om krachtige waarden als volharding draait en het belang van een hecht gezinsleven benadrukt’.

“Dat zijn boodschappen die in deze tijd enorm belangrijk zijn”, aldus Chapek.

Het is opmerkelijk dat de film nu al op de streamingdienst verschijnt, omdat de film op het moment nog in de bioscoop te zien is. Maar gezien het feit dat veel bioscopen dicht zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan, lijkt het bedrijf toch aan de vraag te kunnen voldoen.

Disney stelt films uit

Variety meldt dat Disney de meeste filmproducties uitstelt. Getroffen titels zijn onder andere The Last Duel, The Little Mermaid, Shang-Chi and the The Legend of ten Rings, Home Alone, Nightmare Alley en Peter Pan & Wendy.

Het productiebedrijf laat weten dat er onder de werknemers zaterdagochtend (Nederlandse tijd) nog geen coronagevallen gemeld zijn, maar dat men gezien de algemene situatie en verordeningen besloten heeft alle activiteiten op te schorten.

