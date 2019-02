Goed nieuws voor je guilty pleasures: ook TLC komt met streamingdienst

Hiep hiep hoi, op deze stralende Valentijnsdag is er leuk nieuws voor je guilty pleasure kloppende hart. Want ook Discovery Benelux – waar TLC onder valt – lanceert een eigen streamingdienst: Dplay. Dat betekent dat jouw guilty pleasures als Say yes to the dress, Dr. Pimple Popper en 90 Days to wed nu te bingewatchen zijn.

En ook leuk: Dplay gaat tevens enkele premières van programma’s exclusief aanbieden. Ook hierbij mag je denken aan Dr. Pimple Popper. Dan ben je dus als allereerst op de hoogte van de nieuwste uitgeknepen puisten en cystes, hoe leuk!

De kosten van het abonnement bedragen € 3,99 per maand. Voor dit bedrag kun je programma’s terugkijken én vooruitkijken wanneer je wilt. Overigens gaat het niet alleen om programma’s van TLC. Ook de programma’s van Discovery en Investigation Discovery zijn via Dplay beschikbaar. Een marathon Salvage Hunters tijdens een brakke zondag? Say no more.

Beeld: Say yes to the dress, TLC