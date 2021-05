Goed nieuws: Linda Hakeboom heeft haar laatste bestraling gehad

Afgelopen tijd was een enorme rollercoaster voor Linda Hakeboom (35). De documentairemaakster ontdekte in augustus 2020 een knobbeltje in haar borst. Ze dacht dat het ‘vast niets’ zou zijn, maar het bleek om de meest agressieve vorm van borstkanker te gaan.

Hoewel de ziekte van Linda geen lieverdje is, is er vandaag een reden voor een feestje. Ze laat vandaag via haar Instagramkanaal weten dat ze haar laatste bestraling heeft gehad.

Spaceshuttle

Al snel nadat Linda haar diagnose krijgt, besluit ze haar volgers op de hoogte te houden van haar traject. Haar boodschap: check jezelf. ‘Als je iets voelt, of wanneer je twijfelt of je iets voelt, ga dan direct naar de huisarts. Al ben je er tien keer voor niks, dat is beter dan één keer te laat’, zegt Linda. De negatieve, maar ook de positieve gevolgen krijgen een plaatsje op haar Instagram. In april begon ze met de bestraling. Elke dag, voor vijf weken lang lag ze in de ‘spaceshuttle’.

Dankbaar

Hoewel het volgens Linda geen pretje is om bestraald te worden, is ze dankbaar dat deze mogelijkheid er is. ‘Ik kan soms nog moeilijk geloven dat ík dit ben… Ik die in dit gigantische apparaat ligt. Ik die dit nodig heb. Als ik erin lig, kijk ik naar de wolkjes boven m’n hoofd. En denk ik soms: daar zou zo een vogel voorbij kunnen vliegen. Vandaag heb ik voor de negende keer in dit apparaat gelegen. Het is enorm vermoeiend, maar ik ben zo dankbaar dat het bestaat. Dankzij dit ding kan ik langer leven…’, schrijft ze.

