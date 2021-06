Goed nieuws: meer lenteweer op komst

Ein-de-lijk is het zo ver en worden we getrakteerd op de langverwachte zonnige dagen. Misschien ligt het aan de pandemie en zorgt dat ervoor dat we allemaal zo ongeduldig worden. Of hadden we stiekem massaal verwacht dat het net als vorig jaar al in mei zo zonnig zou zijn. Hoe dan ook: de meesten van ons híelden het niet meer. En dan maakt dat zonnetje toch een heerlijk verschil.

Ben jij de hele week al aan het vooruit plannen met reserveringen op allerlei terrassen? En houd je zo ongeveer alle weerapps tegelijkertijd in de gaten om er zeker van te zijn dat het wel écht mooi blijft? Je weet het tenslotte nooit met het Nederlandse klimaat.

Popcornbuien

Wie al een beetje vooruit heeft gekeken, zag misschien al dat er vanaf donderdag een kleine verandering gepland staat. Hoewel de dagen tot en met woensdag als volop zonnig worden voorspeld, zien we vanaf donderdag meer wolken en zelfs wat kleine buien. En inderdaad: vanaf donderdag doen we een klein stapje terug wat betreft het weer volgens meteoroloog Marc de Jong van Buienradar.

‘Vandaag, morgen en overmorgen wordt het prachtig weer. Een graad of 25, wat op sommige plekken zelfs kan oplopen tot 27 of 28 graden’, vertelt hij aan RTL Nieuws. Dat klinkt ons als muziek in de oren. Maar hoe zit het dan na donderdag? Volgens de meteoroloog is er dan meer bewolking en is er kans op ‘popcornbuien’.

‘We vergelijken deze buien met popcorn, omdat we wel weten dat ze eraan komen, maar niet precies weten waar of wanneer.’ Net als wanneer je popcorn maakt van maïs in de pan, dus. Het voordeel van deze buien is dat ze snel ontstaan, en ook weer zo verdwenen zijn.

Meer zon

Het is aan te raden om donderdag en vrijdag je weerapps en buienradars wat beter in de gaten te houden, maar de kans is groot dat het zonnetje vanaf zaterdag weer gewoon terug is. Plan die reserveringen voor het terras dus maar gewoon in.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty Images