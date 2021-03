Goed nieuws: Ruud de Wild is weer thuis na operatie aan darmkanker

Fijn nieuws vanuit het De Wild-Gulsen front: de radio-dj is ontslagen uit het ziekenhuis. Ruuds vriendin Olcay Gulsen deelt op Instagram dat hij weer thuis is.

‘Goed nieuws lieve mensen! Ruud is weer thuis en mag de komende maanden thuis gaan herstellen’, deelt Olcay in haar Stories. Naar verwachting heeft de dj zeker drie maanden nodig om te revalideren. Het nieuws rondom Ruud volgt zich snel op. Afgelopen week maakte hij bekend dat hij darmkanker heeft en daarom een tijdje niet op de radio te horen is.

Operatie geslaagd

Gelukkig heeft hij in Olcay een zorgzame zuster gevonden. Ze houdt fans en volgers op de hoogte van zijn medische traject. ‘Operatie is geslaagd! Duurde maar liefst 5 uur maar het is allemaal gelukt!’, schreef ze afgelopen woensdag nadat hij voor de tweede keer onder het mes moest.

Voor nu is het dus een kwestie van herstellen en aansterken. ‘Jullie zijn nog niet van mij af’, beloofde Ruud eerder al in zijn radioprogramma.

Bron: Shownieuws | Beeld: Brunopress