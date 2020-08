Goed nieuws voor fans van ‘Stranger Things: ‘Seizoen 4 is niet het einde’

Goed nieuws voor alle fans van Stranger Things. Hoewel het vierde seizoen nog niet eens te bingen is, hoef je daarna niet in een zwart gat te vallen. De makers kondigen namelijk al meteen een vervolg aan op de populaire serie.

Ross Duffer, de maker van Stranger Things, laat weten aan The Hollywoord Reporter: ‘Seizoen 4 is niet het einde. We weten niet alleen hoe de serie eindigt, maar ook wanneer de serie eindigt.’

Stranger Things

Hoewel het coronavirus natuurlijk voor heel wat oponthoud heeft gezorgd, maakte het ook ruimte voor nieuwe inzichten. ‘Door de pandemie hadden we tijd om wat verder voor ons uit te kijken en na te denken over wat het beste is voor de serie’, vervolgt Ross. ‘Daardoor kregen we een beter idee van waar we heen wilden en hoe lang het duurde om dat verhaal te vertellen.’

Opnames

Maar gelukkig begint er weer wat actie te komen voor Eleven en haar vrienden: de opnames zullen namelijk 17 september opnieuw van start gaan. Dat meldt The Hollywood Reporter. Dus hop(per), maak je klaar om je wereld weer upside down te laten zetten.

Beste ooit

In gesprek met The Hollywood Reporter verklaarde Natalia Dyer (Nancy) al dat de gedwongen productiestop als gevolg van de pandemie ook gunstig zou kunnen zijn voor het schrijfproces. Natalia denkt namelijk dat de schrijvers zo meer de tijd kunnen nemen om elke plottwist ook echt goed te kunnen uitdenken en ontwikkelen. Volgens haar wordt het vierde seizoen dan ook ‘het beste ooit’. Can’t wait!

Bron: Grazia | Beeld: Still