Goed nieuws voor Ruud de Wild: ‘De gevreesde K is weg’

Na de zware operaties die Ruud onderging vanwege darmkanker, is de NPO Radio 2-dj aan de betere hand. Dat meldt Olcay Gulsen vandaag over haar vriend.

Ruud schoon verklaard

‘Mijn waardes zijn gedaald. Dat betekent dat ik minder waard ben als het om ontstekingen gaat’, grapt Ruud cryptisch in de Instagram Stories van Olcay. Zij heldert op: ‘De gevreesde K is weg. Je bent weer gezond.’ Ruud geeft aan dat hij dat idee ‘wel nog eng’ vindt, maar durft voorzichtig optimistisch te zijn: ‘Ik ben er wel heel erg blij mee’. Olcay schrijft erbij: ‘Dit is het allerbeste nieuws dat ik kan krijgen’.

Steun en toeverlaat

De bekende radio-dj maakte in maart bekend darmkanker te hebben en onderging vervolgens een darmoperatie. Hij mocht vrij snel na de operatie naar huis, maar werd niet veel later vanwege complicaties toch weer opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig werd Ruud eenmaal thuis weer volop omringt door lieve familie en vrienden die hem steunen. Zo deelde hij afgelopen week een zeldzame selfie met zijn zoontje Johnny (12). ‘Zo fijn om weer thuis te zijn. Vandaag is Johnny mijn cheer upper’, schreef hij bij het mooie plaatje. Ruud’s (bekende) volgers smolten bij het zien van het beeld, dat niet vaak voorbijkomt op zijn feed.

Uit de lucht

Ruud kondigde vorige maand aan de komende tijd niet op de radio te horen te zijn. In zijn NPO Radio 2-programma De Wild in de Middag wordt hij tijdelijk vervangen door collega Eddy Keur. Wanneer Ruud terugkeert in de ether, is nog niet bekend.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ruud de Wild (@ruuddewild)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ruud de Wild (@ruuddewild)

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?