We hoopten stiekem natuurlijk allemaal dat we 1 januari ‘met een schone lei’ zouden kunnen beginnen, maar de lockdown gooit roet in het eten. Op 19 januari ontwaken we uit deze stillegging, dus betekent dat dat we dan pas aan de goede voornemens 2021 beginnen? Of gaan jullie er wel voor? We vroegen het jullie vorige week via Instagram.

Minder dan de helft gaat níet voor goede voornemens dit jaar: 54 procent koos voor de optie ‘nee #lockdown’. De mensen die wél voor een goed voornemen gaan, hebben nogal uiteenlopende voornemens. Maar, zoals eigenlijk ieder jaar volgens ieder lijstje, staat met stipt in de top 3: afvallen (of op z’n minst een paar kilootjes kwijtraken). Andere voornemens die voorbij kwamen:

Meer bewegen

Dagelijks wandelen

Gelukkig blijven

Sparen

Minder shoppen

Goede voornemens vorig jaar

Die voornemens van jullie komen redelijke over een met de top drie van vorig jaar. Toen waren, zo bleek uit onderzoek van de ING, de drie meest populaire voornemens: 1. minder druk maken, 2. meer bewegen, 3. afvallen. Opvallend was de nummer 1 toen zeker, want het was de eerste keer dat deze in de top 3 stond én meer dan een kwart van de mensen wilde dit.

Volhouden goede voornemens

Allemaal leuk en aardig, die voornemens, maar tot je uitvoert is het inderdaad niets anders dan een voornemen. En dat een beetje lekker volhouden, dat is misschien nog wel de grootste uitdaging. Vorig jaar schreven we al dit artikel, over apps die je kunnen helpen om je goede voornemens wat beter vol te houden.

Want de cijfers liegen er niet om. Uit eerder onderzoek van ING (uit 2014) blijkt dat 81 procent dénkt z’n goede voornemens vol te houden, maar dat uiteindelijk maar één op de vier dit ook daadwerkelijk lukt. Dus: hoe doe je dat? Die goede doelen behalen? Deze drie tips kunnen je wellicht een handje helpen – maar, uiteindelijk doe je het natuurlijk zelf.

Duidelijk doel

‘Afvallen’ is natuurlijk het meest bekende voornemen, maar eigenlijk is ‘ie veel te vaag. Hoeveel wil je afvallen? In welk tijdsbestek?

'Afvallen' is natuurlijk het meest bekende voornemen, maar eigenlijk is 'ie veel te vaag. Hoeveel wil je afvallen? In welk tijdsbestek? Een ding te gelijk

Stoppen met roken, 10 kilo afvallen, minder schermtijd én iedere week vier keer sporten. We willen vaak teveel in één keer en dat kan gewoon niet. Je houdt dat misschien een weekje vol, of – als je in het bezit bent van heel veel discipline – een maandje, maar alles in één keer kan vaak niet. Dus kies je doel en ga daarvoor.

Stoppen met roken, 10 kilo afvallen, minder schermtijd én iedere week vier keer sporten. We willen vaak teveel in één keer en dat kan gewoon niet. Je houdt dat misschien een weekje vol, of – als je in het bezit bent van heel veel discipline – een maandje, maar alles in één keer kan vaak niet. Dus kies je doel en ga daarvoor. Neem je tijd

Wil je snel, morgen en nu die vijf kilo kwijt én nooit meer behoefte hebben aan een sigaret? Dat kan helaas niet. Het veranderen van gewoontes kost gemiddeld zo’n drie maanden, dat blijkt uit Engels onderzoek. Na die tijd is jouw nieuwe gewoonte redelijk automatisme. Uit datzelfde onderzoek blijkt trouwens dat als je tóch een keertje vervalt in je oude gewoontes (je belandt na een fles wijn in de snackbar en gaat jezelf daar te buiten of kunt dat pakje sigaretten – waarvan je weet dat ‘ie in je tas boven zit – niet meer weerstaan), dat eigenlijk geen probleem is. Het gaat erom dat je daarna weer doorzet; kleine uitspattingen veranderen weinig aan het uiteindelijke doel.

