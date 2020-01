De goede voornemens vliegen je om de oren. Kon je oudejaarsavond geen oliebol meer zien na 00:00 uur, nu het kakelvers jaar is begonnen kun je eigenlijk al geen goed voornemen meer horen. Herkenbaar? Vergeet die goede voornemens dan, en begin 2020 met een jaarwoord.

Een jaar-watte? Een jaarwoord! En daar bedoelen we niet het Dikke van Dale jaarwoord mee. Nee, het is een woord dat je zelf kiest als intentie voor het hele jaar. Om jezelf te herinneren aan de kern wat jij belangrijk vindt in het leven.

Jaarwoord

Een jaarwoord helpt je het hele jaar door om voor jezelf te kunnen checken of je nog bent waar je begin van het jaar hoopte te zijn. Om je een idee te geven, denk aan de woorden ‘balans’, ‘energie’ of ‘loslaten’ die je op bijna alle situaties in je leven kan toepassen. Dat is handig, want het helpt je te focussen op jouw intentie, wat jij in 2020 wil bereiken.

Heb je in 2019 een jaar vol sleur achter de rug en wil je in 2020 keuzes maken om meer uit het leven te halen? Dan kies je bijvoorbeeld voor het woord ‘energie’. Schrijf dit woord overal op. In je agenda, als achtergrond op je telefoon of op de verjaardagskalender in de wc en je herinnert jezelf er elke dag aan.

Innerlijke kapstok

Een jaarwoord werkt voor de één beter dan voor een ander, maar als je zo’n lange lijst met goede voornemens lastig vindt om te onthouden én na te leven, kan een jaarwoord een goede oplossing zijn. Het dient namelijk als een soort innerlijke kapstok, waar je elke keuze in het nieuwe jaar aan kan ophangen. Zoals in het geval van het woord ‘energie’ kun je bij alles afvragen: geeft me dit genoeg energie of kost het me juist energie?

Kortom, een jaarwoord kan een beetje richting geven aan jouw nieuwe jaar, zonder dat je iets ‘moet’. En dat is misschien juist wel lekker in de eerste maanden waar iedereen druk bezig is met al die honderden voornemens. Je zit nergens aan vast, maar je denkt op bepaalde momenten aan jouw jaarwoord en maakt dan een bewuste keuze.

Zo bedenk je jouw jaarwoord

Vind je het lastig om een jaarwoord te bedenken, omdat je eigenlijk heel veel wilt bereiken dit jaar? Probeer dan eens in je lijst goede voornemens de kern te ontdekken van wat je eigenlijk wilt. Zitten er veel voornemens tussen die betrekking hebben op een gezonder leven? Kies dan voor het woord ‘gezond’ en stel jezelf bij allerlei kwesties de vraag: ‘is dit gezond voor me?’. Dat geldt dan eigenlijk voor elke lastige situatie, zoals een werkplek die je dagelijks flinke kopzorgen geeft: ‘is dit gezond voor me?’.

Geen idee voor een jaarwoord? Hierbij een lijstje met voorbeelden die je kunnen inspireren.

Focus

Dromen

Groeien

Durven

Loslaten

Balans

Energie

Rust

Creativiteit

Zelfliefde

Doen

Bron beeld: Unsplash