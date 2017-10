Met de komst van prijsvechters zoals Ryan Air en EasyJet in de luchtvaart, arriveerde er ook een nieuwe sport in Nederland: zo goedkoop mogelijk een vliegticket scoren. Voor € 15,- van Amsterdam naar Barcelona vliegen, of voor € 30,- van Eindhoven naar Ibiza. Wie op de goede momenten zoekt, die goedkoop boekt. Maar hoe kunnen vliegtickets zó goedkoop zijn?

Goedkope vliegtickets

Dat sommige vliegtickets goedkoper zijn dan een volle tank benzine of een retourtje Groningen – Maastricht met de NS is natuurlijk wel een beetje gek. Naar aanleiding van het faillissement van Monarch Airlines – dat gisteren plaatsvond – nam de NOS de prijsvechters onder de loep. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft legt uit: “De mares zijn heel erg klein. De gemiddelde winst per ticket is minder dan een tientje. En dat is bij de low-budget maatschappijen als Ryan Air en EasyJet nog minder. Men concurreert elkaar gewoon dood.”

Overige kosten

Minder dan een tientje winst per ticket?! Hoe overleeft zo’n luchtvaartmaatschappij dan in hemelsnaam, horen we je denken. Dat doen prijsvechters door naast de kosten van het ticket nog voor allerhande andere zaken geld te vragen. Bijvoorbeeld voor je koffer en iedere kilo die je te veel meeneemt.

Bron: NOS | Beeld: iStock