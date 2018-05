Dit goedkope wimperserum van Kruidvat is een grote hit

Welke vrouw wil niet rondlopen met lange Bambi-wimpers? Omdat we er helaas niet allemaal van nature mee gezegend zijn, kun je ze nu ook gewoon uit een potje halen.

Het wimperserum van Kruidvat is dan ook niet voor niks razend populair. Naast dat het goedkoop is, zijn de resultaten ook echt verbazingwekkend. We hebben het over het huismerk Super Lash Serum (€ 9,99).

Haha wat een giller: dochterlief heeft voor mij – met succes – heel de regio afgereden voor het befaamde #wimperserum van Kruidvat. Zij heeft nl enorme wimpers door dat spul en die wil ik ook 😍 Wordt vervolgd … pic.twitter.com/sAPq28bHUx — Wilma Bouwen (@wilmabouwen) 16 mei 2018

Niet meer verkrijgbaar

Dat het spul zó goed zou verkopen, had Kruidvat zelf ook niet verwacht. Woordvoerster José Mes vertelt in een interview aan het AD: ‘We verkopen het sinds vorig voorjaar en de vraag is overweldigend.’ Zo overweldigend, dat je bij sommige filialen niet meer aan het wondermiddel kan komen.

Enthousiast

Maar waarom is nu iedereen zo enthousiast hierover? Op social media worden verschillende resultaten gedeeld en inderdaad is te zien dat de wimpers een stuk voller en langer lijken. Ook blogger Marloes van Straaten van Budgetproof.nl kan niet meer zonder: ‘Het resultaat is echt al binnen een paar weken zichtbaar. Het is een toppertje. Ik hoor veel vrouwen die dol zijn op het serum.’

Negatieve effecten

Toch wordt er ook gewaarschuwd over de negatieve bijwerkingen van dit geweldige middel. Er zou Bimatoprost aanwezig zijn in het serum en zou niet voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. Dit stofje gebruiken ze normaal gezien om beschadigde oogzenuwen te genezen en slechts als bijwerking wimpergroei hebben. Helemaal goed voor je ogen is het dus niet. Volgens Kruidvat is hier niks van waar en voldoet het serum aan alle eisen. José Mes legt uit: ‘Irritatie kun je van elk product krijgen. Het is belangrijk dat je het zorgvuldig opbrengt, zoals beschreven op de verpakking. Dus boven het ooglid en niet in het oog.’

Pigmentvlekken

Oogarts Richard Zegers van het Diakonessenhuis in Utrecht/Zeist waarschuwt ook nog voor een andere negatieve bijkomstigheid. ‘Dat wimperserum werkt dus om je wimpers te laten groeien, maar je kunt er ook pigmentvlekken van krijgen op je ooglid. Deze verdwijnen in principe wel weer nadat je stopt met het middel,’ zo vertelt hij aan EditieNL. ‘Ik heb ook contact gehad met twee dames die een dergelijk serum gebruikten en een bruine verkleuring kregen van hun voorheen groene en blauwe ogen. Deze bruine kleur is blijvend, ook na stoppen van het wimperserum.’ Hij vindt dus ook dat er een waarschuwing op de bijsluiter van dit product moet komen voor dergelijke gevaren. Aanbrengen op eigen risico dus en als je het niet vertrouwt kun je er beter mee stoppen.