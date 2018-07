Stap in goede richting: verkrachting in Spanje sneller strafbaar dankzij nieuwe wet

Waar er in Frankrijk vandaag nog slecht nieuws klonk op #MeToo-gebied, zet Spanje juist een stap in de goede richting. Daar wordt het binnenkort makkelijker om verkrachting strafbaar te stellen.

De wetgeving rondom verkrachting en aanranding in Spanje wordt gewijzigd. Dat heeft minister-president Pedro Sanchez in het Spaanse parlement bekendgemaakt.

Alleen ja = ja

De nieuwe wet zal gelden volgens het principe ‘alleen ja = ja’. Sanchez: ‘Als een persoon nee zegt betekent dat nee, maar als er geen ja wordt gezegd, betekent dat ook nee.’ Verkrachting zal hierdoor makkelijker bewezen kunnen worden. Momenteel staat er in de wet dat er pas sprake is van verkrachting als er intimidatie of geweld in het spel is.

Aanleiding

De aanleiding voor de wetswijziging is een incident waarbij een 18-jarige vrouw werd verkracht door vijf mannen. Omdat er geen geweld was gebruikt, was er volgens de rechtbank geen sprake van verkrachting. Dat de mannen wegkwamen met een celstraf voor seksueel misbruik, leidde in Spanje tot massale protesten.

