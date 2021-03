Golden Globes zonder glam, maar mét hoogtepunt Best Director

Waar we de Golden Globes kennen als de awardshow waar glam zo’n beetje even belangrijk is als de prijzenregen zelf, zaten sommige genomineerden nu in hun ‘kloffie’ achter de webcam. En dat gaf de avond – die dankzij de coronamaatregelen toch al helemaal anders was – toch een beetje minder shine.

De Golden Globes zijn die jaar uitgereikt vanuit New York en Los Angeles. Het werd gepresenteerd door Amy Poehler en Tina Fey. Dankzij de fantastische videoverbinding en de professionaliteit van de dames, was eigenijk bijna niet te merken dat ze niet samen op het podium stonden.

Videoverbinding fail

Maar die videoverbinding was niet overal fantastisch. Bij de eerste award viel tijdens het dankwoord het geluid weg. Dit was de prijs voor Best Supporting Actor Motion Picture en die ging naar Daniel Kaluuya voor zijn rol in Judas and the Black Messiah. Actrice Laura Dern, die de presentatie voor die prijs voor haar rekening nam, schakelde snel terug naar de regisseur om verder te gaan met de show. Niet lang daarna werd de verbinding hersteld en kon Kaluuya alsnog zijn woordje doen.

Hoogtepunt: tweede keer Golden Globe Best Director voor gekleurde vrouw

Toch waren er ook hoogtepunten: zo is de Golden Globe voor Best Director uitgereikt aan Chloé Zhao. Bijzonder, want ze is de tweede vrouw, én gekleurde vrouw, die deze prijs in de wacht sleept.Voorafgaand aan de show was er veel ophef over het feit dat er van de bijna tachtig Hollywood Foreign Press Association journalisten, die hun stem mogen uitbrengen voor de Golden Globes, geen enkele zwarte journalist bij de organisatie is aangesloten. Tijdens de awardshow werd er door leden van de HFPA melding van gemaakt. ‘Zwarte representatie is belangrijk, net zoals een diversiteit onder onze leden belangrijk is. Wij streven dan ook naar een inclusiever gezelschap, waarbij iedereen zich vertegenwoordigd voelt.’

Winnaars

Die live verbinding ging verder erg goed tijdens de avond. De genomineerden ware luid en duidelijk te zien en horen, wat voor leuke interactie zorgde. The Crown ging met vier van de zes verzilverde nominaties als winnaar naar huis, met Golden Globes voor Emma Corrin (prinses Diana), Josh O’Connor (prins Charles), Gillian Anderson (Margaret Thatcher) en de prijs voor Best Drama TV Series. De comedyserie Schitt’s Creek, die vorig jaar nog zes Emmy Awards won, sleepte de prijs voor Best Comedy en Best Actress TV Comedy (Catherine O’Hara) in de wacht. Ook de film Borat Subsequent Moviefilm won twee prijzen, voor Best Actor Comedy en Best Picture Comedy.

