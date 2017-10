Good to know: 10 dingen die iedere vrouw in haar auto zou moet hebben

Of je nu een kleine of een lange autorit voor de boeg hebt, goed voorbereid op weg gaan, is een must. Een volle tank, een kan ruitenwisservloeistof en olie, en een veiligheidshamer met mesje spreken natuurlijk voor zich – immers handig voor iedereen. Toch zijn er een aantal items die misschien minder standaard zijn, maar die voor een vrouw onderweg minstens net zo goed van pas kunnen komen.

Ook jij hebt en route vast weleens zo’n moment gehad dat je dacht: ‘Shit, had ik maar…’. Om ervoor te zorgen dat nooit meer hoeft te balen, panieken, lijden, of je hoeft te generen, zetten wij de tien meest belangrijke essentials voor je op een rijtje. Zet maar vast een lege doos in de kofferbak…

Top 10

1. Met stip op de eerste plaats: een telefoonlader. Er is namelijk niets ergers dan onbereikbaar zijn als je óf de weg kwijt bent, vertraging hebt, of – most important of all – autopech hebt. Zéker niet nu er in het hele land geen praatpaal meer te vinden is.

2. Klinkt gek, maar geloof ons, hier ga je een keer zó blij van worden: een plastuit. Iedere vrouw is weleens stikjaloers geweest op vriendlief wanneer hij het gewoon kan laten lopen waar en wanneer-ie wil, terwijl jij steevast afhankelijk bent van een toilet. Tenzij je het prima vindt om de berm of een bosje in te duiken, met het risico dat je behoefte regelrecht je broekspijpen en je schoenen inloopt. Liever niet, toch? Dus, de plastuit it is. Goed betaalbaar en gewoon te bestellen bij Bol.

3. Ook onmisbaar: een pak zakdoekjes of tissues. Bijvoorbeeld handig na afloop van het gebruik van bovenstaand accessoire 😉 maar uiteraard komen ze vaker van pas. Natuurlijk om je neus te snuiten tijdens een herfstige griep of een hooikoortsaanval in de lente, net als het bijpoetsen van uitgelopen make-up, vieze handen nadat je onder de motorkap moest kijken of een dikke sausvlek op je shirt van die drive through-burger. En ga zo maar door.

4. Je bent altijd blij als je er nog eentje hebt: een pakje kauwgom. Voor na het eten van die burger, voor die afspraak waar je direct uit je werk naartoe moet, óf voor een succesvolle date die toch iets langer gaat duren dan het enkel afgesproken etentje.

5. Om je dood te schamen, maar niet altijd te voorkomen: zweetlucht. Of je nu zenuwachtig bent voor dat sollicitatiegesprek, of volledig in de stress schiet wanneer je de weg niet kunt vinden: met klotsende (en dus niet al te fris ruikende) oksels de auto uitstappen, geeft een rotgevoel. Een bus deodorant is dus geen overbodige luxe.

6. Ook een reisflacon parfum kan geen kwaad in de auto. Want die deo voorkomt nare luchtjes, maar je gaat er niet per se lekker van ruiken. Een extra spraytje voor een belangrijke afspraak, voor ’s morgens wanneer je onverwacht een nachtje bent blijven plakken, of om je haar iets op te frissen na avondje in een rokerige kroeg. Daar voel je je toch net een stukje lekkerder bij.

7. Van levensbelang, als het ons vraagt: een paar simpele platte schoenen of slippers. Naast dat autorijden met een paar high heels aan je voeten eigenlijk voor geen meter gaat, weet iedereen dat een hele dag of avond op hakken geen pretje is. Door een paar platte stappers achter de hand te hebben, weet je zeker dat je de volgende dag óók nog kunt lopen. Best handig, niet?

8. Eigenlijk net zo essentieel: een paar goedkope reserve pumps. Voor wie het wél goed kan uithouden op hakken, maar gewoon dikke pech krijgt. Je gaat er namelijk niet van uit, maar geloof ons; het gebeurt, het afbreken van een hak. En scheef op zo’n stukke schoen staan ziet er een stuk stommer uit dan op een ander paar pumps die misschien niet helemaal geweldig matchen met je outfit.

9. Eveneens slim: een flesje water en iets (houdbaars) te eten. Een mueslireep, bijvoorbeeld. Briljant voor de haastige en chaotische types die nog wel eens zonder ontbijt, lunch of diner de deur uit gaan. Ook ben je jezelf eeuwig dankbaar als je tijdens een heftige storm of sneeuwbui langs de weg komt te staan (nét als tig andere landgenoten die óók de wegenwacht nodig hebben) en het wel even kan duren voordat er hulp arriveert.

10. Ook fijn tijdens die sneeuwbui (of op een normale koude winterdag): een deken. Onderkoeld raken terwijl je wacht op hulpdiensten is namelijk geen pretje. En wanneer je auto wel vrolijk doorkachelt, maar de verwarming het begeeft, ben je ook intens gelukkig als je een fleecekleedje over je benen kunt gooien.

