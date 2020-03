Terwijl Victoria’s Secret langzaamaan moet opdoeken, zijn er andere lingeriemerken die wél snappen hoe ze moeten afstappen van het typische blanke, slanke schoonheidsideaal. Kijk bijvoorbeeld even mee naar de nieuwe campagne het tevens Amerikaanse lingerielabel Knix.

Knix, een ondergoedmerk dat bekendstaat om hun ‘lekvrij’ ondergoed, maakt in haar campagne gebruik van dames van tussen de 50 en 81 jaar. Die tellen volgens Knix net zo goed mee. ‘De inspiratie voor deze video is vrij simpel, legt ceo van Knix, Joanna Griffiths, uit op de website. ‘De volledige maatschappij doet alsof vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd niet meer bestaan. Wij willen alle vrouwen in de kijker zetten en aantonen dat we mooi zijn op iedere leeftijd.’

Het casten van de modellen voor de campagne bleek dan ook geen probleem. Meer dan 500 vrouwen melden zich aan voor de video. ‘Vrouwen vieren die een bepaalde leeftijd hebben bereikt, zou geen vreemd idee mogen zijn,’ vertelt de 75-jarige Elizabeth Roberts op de website. ‘Wij willen dan ook niet dat dat zo is.’ En dat wordt wereldwijd enorm goed onthaald. Onder andere actrice Kristen Bell (39) schreef al op Instagram dat ze vanaf nu bij Knix shopt. Op Instagram schrijft ze: It’s time we wake up and celebrate ALL women. YES EVEN OVER 50!’

De stuks uit de nieuwe collectie zijn minimalistisch en goed voor iedere dag. Daarnaast zijn ze in heel wat maten beschikbaar.