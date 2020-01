Of het nu is om de weg te vinden, muziek te luisteren of om in contact te blijven met (verloren) vrienden: anno 2020 zijn we nergens zonder onze smartphone. En eerlijk: daar slaan we soms best een beetje in door. Wil (of moet) jij afkicken? Daar is nu een nieuwe handige tool voor.

Blijkbaar is er veel behoefte om minder tijd aan onze smartphones te besteden, want Google komt deze week met maar liefst drie apps die moeten helpen bij het afkicken. De meest opmerkelijke is Envelope. Hierbij is het de bedoeling dat je je telefoon daadwerkelijk in een papieren envelop legt.

Aan de knutsel

De eerste stap: aan de slag met schaar en papier. Via de app kun je een sjabloon afdrukken om zelf een envelop in elkaar te knutselen. Als die af is en je bent klaar voor je detox, schakel je de app in. Die maakt van je telefoon een ‘dom’ apparaat dat alleen nog de onmisbare functies uit kan voeren.

Vervolgens leg je je telefoon in de zelfgevouwen envelop die je bij voorkeur – vanuit zelfbescherming – ook nog dichtlijmt. Het is nu niet zo dat je je telefoon helemaal niet kunt gebruiken; door het papier kun je je touchscreen alsnog bedienen, maar het is wel een stuk minder aantrekkelijk om met je toestel te lopen pielen.

Elke modus een envelop

Hoeveel je telefoon in de ‘domme stand’ nog kan, is aan jou. Je kiest zelf welke modus je activeert: bijvoorbeeld alleen bellen, of ook foto’s en video’s maken (zonder die terug te kunnen kijken). Per modus is er een bijbehorende envelop. Ben je er klaar mee? Dan scheur je het hoesje weer open.

Omdat het tot nu toe gaat om een experiment, werkt Envelope vooralsnog alleen op de Google Pixel 3A. Wil je toch alvast in de weer met een envelop, dan kun je hier het ontwerp vinden.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AD | Beeld: still