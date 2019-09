Gooi die social media aan de kant en zoek een hobby 

Een hobby hebben heeft bijna een ouderwets tintje. Ja, we sporten, eten gezond, lezen een boek en spreken af met onze vrienden, maar wie heeft er nou nog een old skool hobby?

Puzzelen, breien, vissen, knutselen. Een greep uit bezigheden die vroeger gretig aftrek vonden. Anno nu zijn we te druk voor een hobby, maar te druk waarmee? Naast het feit dat werk en het gezinsleven veel tijd kosten, en oke, je vrienden wil je ook nog weleens zien, neemt social media en loeren op onze mobiel óók onbedoeld meer van je schaarse tijd in beslag.

Over social media is bekend dat we er niet veel gelukkiger van worden, en toch staren we als junkies een groot deel van de dag (alle minuten bij elkaar opgeteld) op dat blauwe scherm. Terwijl, als we het ding aan de kant durven mikken, er tijd over blijft voor bezigheden die ons wél een blij gevoel geven.

Me-time

Het hebben van een hobby geeft je namelijk verschillende dingen. Het is iets dat echt van jou is. Zo heb je in principe er geen andere mensen voor nodig, het is vaak iets dat je alleen doet. Een paar uur met jezelf doorbrengen is in deze tijd schaars en daardoor misschien wat eng in het begin. Maar je zult zien dat als je iets doet dat je leuk vindt, je er echt door oplaadt. Daarbij creëer je vaak iets met een hobby. En als dat lukt geeft het je een trots gevoel.

Maken wat er nog niet was

Als je bijvoorbeeld die puzzel klaar hebt, een vis gevangen, sierraad ontworpen, schilderij gecreëerd of een oud kastje tot een hip ding hebt gemaakt. Soms kun je er zelfs geld mee bij verdienen als je iets maakt dat anderen willen hebben. Maar waar het uiteindelijk om draait is dat je je tijd doorbrengt met iets dat jíj leuk vind, waarbij de likes op social media niet belangrijk zijn. Daarbij is het tastbaar (ook niet iets wat je van social media kunt zeggen) en kun je er altijd op terugvallen omdat je er geen andere mensen voor nodig hebt. Kortom: op zoek naar een leuke hobby.

