Voor alle Gossip Girl-fans: déze nieuwe Netflix-serie wordt je nieuwe lievelings

Gossip Girl-fans opgelet! Heb je je favoriete serie al minstens vijf keer gezien maar blijf je ‘m leuk vinden? En ben je nog altijd op zoek naar een soortgelijk verhaal dat kan tippen aan de avonturen van Blair en Serena? Goed nieuws, binnenkort verschijnt jouw nieuwe lievelingsserie gewoon op Netflix.

Jongeren op een exclusieve school, de nodige romances en geheime zaakjes: het vat de gloednieuwe Spaanse serie Élite samen in een paar woorden. En dat belooft veel goeds, vooral voor degenen die niet genoeg kunnen krijgen van Gossip Girl en La casa de papel.

Rijk vs. arm

In Élite draait alles om de levens van drie arbeidskinderen die niet al te veel te besteden hebben, maar zich wél inschrijven bij een van de meest exclusieve scholen in het land. Daar begeven ze zich tussen extreem rijke jongeren, wat voor de nodige confrontaties zorgt.

Bekende gezichten

Netflix geeft helaas nog niet veel prijs over de nieuwe serie, maar een paar foto’s verklappen al wél dat we een aantal bekende gezichten terugzien in Élite. Zo heeft María Pedraza – beter bekend als de gegijzelde Alison Parker uit La casa de papel – een van de hoofdrollen te pakken en zien we ook Jaime Lorente (ook wel Denver uit de retespannende Spaanse serie) terug in de veelbelovende Netflix-topper.

Élite zal dit najaar op Netflix verschijnen en bestaat uit acht afleveringen. Tot die tijd moeten we het doen met de foto’s op dit Instagramaccount. Spannend!