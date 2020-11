Goed nieuws: de opnames van de Gossip Girl reboot zijn gestart

Attentie, attentie upper east siders: ‘Gossip Girl’ komt terug. De serie die draait om het wel en wee van de stinkend rijke New Yorkse elite krijgt een reboot. Gossip Girl krijgt een modern jasje inclusief Instagram en influencers, zonder Blake Lively en Leighton Meester.

De opnames gingen deze week in New York van start. Die zouden eigenlijk al in maart plaatsvinden, maar moesten vanwege de pandemie worden uitgesteld. De hamvraag is natuurlijk: wíe wordt de nieuwe Serena van der Woodsen?

Emily Alyn Lind

Volgens ingewijden is dat de actrice Emily Alyn Lind. Zij speelt als Audrey een van de hoofdrollen in de serie. Volgens filmsite Deadline heeft Audrey al jaren een vaste relatie en begint ze zich af te vragen wat er nog meer op de wereld rondloopt. Lind speelde eerder in Revenge, Code Black en Days of our lives. Andere details over de cast en de plot zijn tot dusver nog een mysterie.

Dit bericht bekijken op Instagram new home, new knickers Een bericht dat is gedeeld door @ emilyalind op 14 Okt 2020 om 10:51 (PDT)

Veranderde wereld

‘Het is een nieuwe kijk op deze specifieke groep mensen in New York en het idee dat de maatschappij constant verandert’, zegt scenarioschrijver Joshua Safran. ‘Hoe is de wereld verandert, wat heeft social media voor hen betekend? Al die dingen hebben ervoor gezorgd dat we kunnen kijken naar de wereld van nu, 12 jaar later, in plaats van gewoon het verhaal opnieuw te vertellen.’

De stem van Gossip Girl

Gelukkig blijft één ding hetzelfde: Kirsten Bell keert terug als de verhalenverteller. ‘Kirsten is en zal altijd de stem van Gossip Girl zijn.’ Het nieuwe seizoen bestaat uit tien aflevering van een uur en zal ergens in 2021 in première gaan op HBO Max.

xoxo,

