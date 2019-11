In tijden waarin het normaal is om elkaar op straat te filmen, om anderen te pesten op social media en om te strijden voor het meest picture perfect leventje snakken wij naar een reboot van Gossip Girl. En goed nieuws: die Gossip Girl reboot lijkt eraan te komen. Dit is wat we tot nu toe weten.

Is de reboot van Gossip Girl al officieel bevestigd?

Officieel, officieel, wat is er nog officieel in deze wereld? Pas als we een trailer zien, gaan we geloven in een nieuw seizoen van Gossip Girl. Toch wijst alles erop dat het hier geen fake news betreft; CW president Mark Pedowitz gaf eerder aan ‘in gesprek’ te zijn en HBO MAX is al meerdere keren als streamingdienst van de Gossip Girl reboot genoemd.

Zal de originele cast van Gossip Girl terugkomen?

Daarin moeten we je helaas teleurstellen. Volgens de nieuwe streamingdienst HBO MAX zal het volgende seizoen niet langer draaien om onze geliefde Upper East Siders. Er zijn new kids in town die door Gossip Girl op elk social media-kanaal op de voet gevolgd worden. Toch is er hoop voor de fans van Nate, Chuck, Dan, Serena en Blair.

Hoezo is er hoop dan?

De originele cast is namelijk wel benaderd voor deze reboot, zo laat producer Josh Schwartz weten. ‘We hebben contact met hen opgenomen om te laten weten dat deze revival zou plaatsvinden en we hen daar graag bij zouden willen betrekken. Als ze dat ook zouden willen tenminste. Ze speelden deze personages zes jaar lang, en als ze het gevoel hadden dat ze het zo genoeg is geweest, willen we dat respecteren, maar het is natuurlijk geweldig om ze weer te zien.’

Toch zou een terugkeer van de oorspronkelijke cast een aantal haken en ogen bevatten. Ed Westwick (Chuck Bass in de serie) werd meerdere keren beschuldigd van seksueel misbruik. Ed bleef ontkennen, en in juli 2018 werd bekend dat de openbaar aanklager van Los Angeles de zaak schrapte wegens gebrek aan bewijs.

En de bekende voice-over, gaan we die dan wel weer horen?

Het feestje is natuurlijk niet compleet zonder de iconische stem en afsluiting: ‘XOXO, Gossip Girl’. Onlangs werd bevestigd dat Kristen Bell – in het geval van een reboot – de vertrouwde stem van Gossip Girl zal inspreken. ‘Kristen Bell is altijd de stem van Gossip Girl geweest en zal dat ook altijd blijven,’ zo verklaarden de producers aan The Hollywood Reporter.

Wanneer kunnen we de reboot verwachten?

Datum onbekend. Maar nu de strijd tussen streamingdiensten een kokend hoogtepunt heeft bereikt (hee hallo, Disney+) vermoeden wij dat HBO vaart gaat maken met HBO MAX. En een beetje goede indruk maak je met een Gossip Girl reboot, nietwaar?

Lees ook:

Gossip Girl versus Élite: dit is wat de series wel én niet met elkaar gemeen hebben